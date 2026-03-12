Israele colpisce sito nucleare iraniano di Talegan Idf annuncia attacco al complesso legato al progetto nucleare Amad

L’attacco israeliano al sito di Talegan. Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito il sito nucleare iraniano di Talegan, nei pressi di Teheran, indicato come una struttura utilizzata per lo sviluppo di tecnologie legate alle armi nucleari.

Secondo la nota diffusa dall’esercito israeliano, l’impianto sarebbe stato utilizzato negli ultimi anni per sviluppare esplosivi e condurre test nell’ambito del cosiddetto progetto Amad, programma che secondo Israele sarebbe collegato allo sviluppo di armamenti nucleari.

Il sito era già stato colpito dalle forze israeliane nell’ottobre del 2024. Le autorità militari israeliane sostengono che, dopo quel primo bombardamento, l’Iran avrebbe tentato di ricostruire le infrastrutture della struttura, circostanza che avrebbe portato alla nuova operazione militare.

Le tensioni con il Libano e il fronte di Hezbollah

Mentre proseguono le operazioni contro obiettivi iraniani, cresce anche la tensione sul fronte settentrionale di Israele. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito il governo del Libano che, se non sarà in grado di impedire a Hezbollah di lanciare attacchi contro il territorio israeliano, l’esercito israeliano potrebbe intervenire direttamente. L’avvertimento è stato rivolto al presidente libanese Joseph Aoun durante una valutazione della situazione militare nel quartier generale delle forze armate israeliane a Tel Aviv, alla presenza dei vertici delle Idf.

Secondo le autorità israeliane, la presenza di milizie di Hezbollah lungo il confine settentrionale rappresenta una minaccia diretta per gli insediamenti del nord del Paese.

Le minacce di Teheran sul Golfo Persico

Parallelamente arrivano nuove dichiarazioni dure da Teheran. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha affermato che l’Iran reagirà senza moderazione se Stati Uniti o Israele dovessero attaccare le isole iraniane nel Golfo Persico.

Secondo la leadership iraniana, qualsiasi aggressione contro il territorio nazionale verrebbe considerata una linea rossa che porterebbe a una risposta militare diretta. Il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto resta quindi elevato, mentre le tensioni si estendono dal territorio iraniano al Libano e alle rotte strategiche del Golfo Persico.