Treno travolge scuolabus nelle Fiandre, diversi morti a Buggenhout La tragedia vicino a un passaggio a livello nelle Fiandre Orientali: aperta un’inchiesta

Drammatico incidente ferroviario a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri mentre attraversava un passaggio a livello. Nello schianto avrebbero perso la vita diverse persone. La collisione si è verificata stamane, intorno alle 8.15, all’altezza del passaggio a livello situato tra Stationsstraat e Vierhuizen. La notizia è stata confermata anche da Infrabel, il gestore della rete ferroviaria belga.

Il passaggio a livello era chiuso

Le autorità stanno ancora ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell’impatto. Il treno coinvolto era un convoglio passeggeri. Al momento non risultano feriti tra le persone a bordo del treno, mentre le conseguenze per lo scuolabus si sono rivelate gravissime. I soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto dopo la segnalazione della presenza di numerosi feriti all’interno del mezzo scolastico.

Bilancio ancora provvisorio

Il numero esatto delle vittime non è stato ancora ufficializzato. I media belgi parlano però di “diversi morti”, mentre proseguono le operazioni di soccorso e identificazione. L’area dell’incidente è stata isolata per consentire gli interventi delle squadre di emergenza e gli accertamenti tecnici necessari a chiarire le responsabilità e verificare eventuali anomalie nei sistemi di sicurezza.

Shock nelle Fiandre

La tragedia ha provocato forte commozione nelle Fiandre e in tutto il Belgio. Le immagini dell’incidente hanno rapidamente fatto il giro dei media nazionali, mentre le autorità locali seguono da vicino l’evoluzione della situazione. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti ufficiali sul numero delle vittime e sulle condizioni degli eventuali sopravvissuti.