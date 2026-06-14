Rio, due elicotteri si scontrano: sei morti Le aeronavi cadono su un parcheggio e incendiano venti auto

Due elicotteri si sono scontrati in volo sopra Rio de Janeiro e sono precipitati nell’area di Recreio dos Bandeirantes, nella zona ovest della città. Il bilancio comunicato dai Vigili del fuoco è di almeno sei morti, tutti tra le persone che si trovavano a bordo dei velivoli coinvolti nell’incidente.

Dopo l’impatto, le aeronavi sono cadute in un parcheggio utilizzato per veicoli elettrici. Uno degli elicotteri sarebbe esploso al contatto con il suolo, innescando un incendio che ha coinvolto circa venti automobili e provocato nuove esplosioni nell’area. Le fiamme sono state poi domate dai soccorritori, mentre la zona è stata isolata per consentire le operazioni di recupero e i rilievi tecnici.

Lo schianto a Recreio

L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 14 giugno, in prossimità dell’Avenida das Américas, all’altezza dell’incrocio con le ruas Beth Lago e Rivadávia Campos. I Vigili del fuoco sono stati allertati alle 8.59 ora locale. Secondo le prime informazioni diffuse dai media brasiliani, una delle aeronavi trasportava cinque persone, mentre sull’altra ci sarebbe stato il solo pilota.

La caduta è avvenuta in un terreno collegato a una vecchia chiesa abbandonata, poi affittato alla casa automobilistica cinese BYD per lo stoccaggio di veicoli elettrici. Proprio la presenza delle auto nel piazzale ha complicato lo scenario dei soccorsi, con il fuoco che si è propagato rapidamente dopo l’esplosione.

Indagini sulle cause

Le cause della collisione non sono ancora state chiarite. La Polizia civile ha avviato gli accertamenti attraverso la 42ª Delegacia de Polícia di Recreio dos Bandeirantes, mentre la perizia è stata richiesta sul luogo dell’incidente. In casi di questo tipo, il lavoro degli investigatori punta a ricostruire rotta, quota, comunicazioni radio, condizioni meteo, eventuali piani di volo e stato tecnico dei velivoli.

Il quartiere di Recreio dos Bandeirantes si trova in una zona della città dove il traffico di elicotteri è frequente, anche per voli turistici, privati e collegamenti rapidi con altre aree della regione metropolitana. Proprio la densità del traffico aereo locale sarà uno degli elementi da valutare nelle prossime ore, insieme alla dinamica dell’impatto in volo.

Il precedente dei numeri

Secondo i dati del Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, il Cenipa, nel 2025 in Brasile sono stati registrati 153 incidenti aerei, con 62 vittime. Il nuovo schianto di Rio de Janeiro riporta al centro il tema della sicurezza dell’aviazione leggera e privata, in un Paese dove l’uso di piccoli velivoli ed elicotteri è molto diffuso nelle grandi aree urbane e nelle regioni difficili da collegare via terra.

Per ora resta il dato più doloroso: sei persone sono morte in pochi istanti, mentre le fiamme hanno trasformato un parcheggio in un campo di detriti. Le indagini dovranno stabilire perché due elicotteri si siano trovati sulla stessa traiettoria e se l’incidente potesse essere evitato.