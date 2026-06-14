Raid su Beirut, l’Iran minaccia Israele L’attacco a Dahiyeh pesa sul negoziato tra Washington e Teheran

Il raid israeliano sul sobborgo meridionale di Dahiyeh, a Beirut, rischia di diventare il primo vero test politico e militare per il negoziato tra Stati Uniti e Iran. Mentre Donald Trump spinge per chiudere l’intesa con Teheran, una fonte diplomatica coinvolta nei colloqui ha accusato Israele di voler sabotare l’accordo e trascinare nuovamente Washington in guerra.

La lettura è stata riferita da Fox News e fotografa il clima di sospetto che circonda le ultime ore della trattativa. Secondo questa fonte, l’attacco nel cuore dell’area considerata roccaforte di Hezbollah non sarebbe soltanto una nuova operazione militare israeliana in Libano, ma un messaggio diretto al tavolo negoziale tra americani e iraniani.

La versione israeliana

Da Israele arriva una ricostruzione opposta. Un alto funzionario israeliano ha respinto l’accusa di sabotaggio e ha sostenuto che i raid siano una risposta agli attacchi compiuti da Hezbollah contro civili israeliani negli ultimi giorni. La linea di Tel Aviv resta quella già ribadita più volte: ogni azione del movimento sciita libanese oltre confine può provocare una risposta militare, anche nel cuore dei sobborghi meridionali di Beirut.

Il punto politico è che l’operazione arriva nel momento più delicato. Il memorandum tra Stati Uniti e Iran viene descritto come vicino, ma non ancora blindato. Trump lo presenta come una svolta capace di frenare il programma nucleare iraniano e riaprire una fase di stabilizzazione regionale. Teheran, invece, continua a muoversi con cautela, consapevole che qualsiasi incidente sul fronte libanese può rimettere in discussione il negoziato.

La minaccia di Teheran

La reazione iraniana è stata immediata. Mohammadjafar Asadi, vice comandante del comando militare centrale iraniano, ha definito l’attacco israeliano una nuova provocazione e ha avvertito che non resterà impunito. Le parole rilanciate dai media statali iraniani alzano il livello della tensione e confermano quanto il fronte libanese sia ormai parte integrante della partita diplomatica tra Washington e Teheran.

Per l’Iran, il Libano non è un dossier separato. La presenza di Hezbollah, il ruolo di Israele e la pressione americana sono tasselli dello stesso equilibrio. Per questo un raid su Dahiyeh può pesare quanto una dichiarazione al tavolo negoziale: perché mette alla prova la capacità iraniana di non reagire militarmente proprio mentre cerca di chiudere un accordo con gli Stati Uniti.

Il raid a Tiro

Nel frattempo, l’Agenzia Nazionale di Stampa libanese Nna ha riferito di un altro raid nel quartiere residenziale di Al-Housh, nell’area di Tiro, nel sud del Paese. Il bilancio indicato è di un morto e quattro feriti. È un dato che aggiunge pressione a un quadro già fragile, in cui la tregua sul confine israelo-libanese appare sempre più esposta a violazioni, rappresaglie e nuove escalation.

Il sud del Libano resta una zona ad altissimo rischio. Le operazioni israeliane contro obiettivi attribuiti a Hezbollah si intrecciano con la vulnerabilità delle aree abitate, mentre il governo libanese fatica a esercitare un controllo pieno su un territorio in cui si sovrappongono sovranità statale, presenza armata del movimento sciita e interessi regionali.

Il negoziato sotto pressione

La domanda centrale, ora, è se l’attacco su Beirut possa davvero far deragliare l’intesa tra Stati Uniti e Iran. I mediatori lavorano a un documento che dovrebbe aprire una fase successiva sul nucleare, sulla sicurezza regionale e sullo stretto di Hormuz. Ma ogni nuova esplosione in Libano rafforza le fazioni contrarie all’accordo e indebolisce chi, a Teheran come a Washington, sostiene la via diplomatica.

Per Trump, chiudere il dossier iraniano significherebbe arrivare ai prossimi vertici internazionali con una vittoria da rivendicare. Per Israele, invece, un’intesa troppo morbida con l’Iran rischia di lasciare intatta la rete regionale di alleati e milizie che Tel Aviv considera una minaccia diretta. È in questa frattura che il raid su Dahiyeh assume un valore più ampio della singola operazione militare.

Il Libano torna così a essere il luogo in cui si misurano le tensioni dell’intero Medio Oriente. Un attacco su Beirut, una risposta di Hezbollah, una minaccia iraniana e una trattativa americana possono diventare, nel giro di poche ore, parti dello stesso incendio. L’accordo resta possibile, ma la sua firma appare ora più fragile.