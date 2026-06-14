Petroliera russa fermata nella Manica Operazione britannica contro la flotta ombra di Mosca

La pressione occidentale sulla flotta ombra russa sale di livello nella Manica. Le forze britanniche hanno intercettato e abbordato la petroliera Smyrtos, nave battente bandiera camerunese ritenuta parte della rete utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni sul petrolio. L’operazione, coordinata con le autorità francesi, è durata circa sei ore e ha coinvolto commandos dei Royal Marines, agenti specializzati della National Crime Agency, mezzi aerei e unità navali britanniche.

Il blitz nella Manica

Secondo il governo di Londra, si tratta della prima operazione guidata direttamente dal Regno Unito contro una nave della flotta ombra russa. La Smyrtos è stata fermata nel Canale della Manica e resta sotto sorveglianza al largo della costa meridionale dell’Inghilterra, mentre proseguono le verifiche documentali e gli accertamenti sulle presunte violazioni delle sanzioni.

Il dispositivo è stato imponente. Il ministero della Difesa britannico ha indicato il coinvolgimento di elicotteri Chinook, Merlin Mk4 e Wildcat, di un aereo RAF P-8, oltre alle unità HMS Sutherland e HMS Ledbury. A bordo sono saliti i militari e gli agenti incaricati di controllare carico, documentazione e collegamenti della nave con la rete petrolifera russa sanzionata.

Starmer rivendica il colpo

Il premier Keir Starmer ha presentato l’intercettazione come un nuovo colpo contro la capacità del Cremlino di finanziare la guerra in Ucraina. Il messaggio politico è diretto: chi alimenta la macchina bellica di Vladimir Putin, ha detto il capo del governo britannico, non potrà nascondersi dietro bandiere di comodo, passaggi opachi di proprietà e rotte pensate per sfuggire ai controlli.

La flotta ombra è considerata uno degli strumenti più importanti usati da Mosca per continuare a esportare greggio nonostante le restrizioni occidentali. Si tratta di centinaia di navi spesso anziane, registrate in Paesi terzi, con assetti proprietari difficili da ricostruire e coperture assicurative opache. Per Londra, colpire queste imbarcazioni significa ridurre una fonte essenziale di entrate per la guerra russa. Il governo britannico sostiene di avere già sanzionato quasi 600 navi collegate a questo circuito.

La risposta di Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Regno Unito per l’operazione, definendola un passo concreto per interrompere i flussi economici che sostengono l’aggressione russa. Kiev chiede da tempo che l’Europa non si limiti a individuare e fermare le petroliere sanzionate, ma arrivi anche a confiscare i carichi quando siano accertate violazioni del regime sanzionatorio.

La vicenda della Smyrtos segna dunque un passaggio politico e operativo. Finora il contrasto alla flotta ombra si era mosso soprattutto attraverso liste di sanzioni, controlli nei porti e pressioni diplomatiche. L’abbordaggio nella Manica mostra invece una strategia più aggressiva: intervenire direttamente sulle rotte, in acque sensibili per la sicurezza europea e per il traffico commerciale.

Il fronte delle sanzioni

Le sanzioni britanniche impediscono alle navi colpite di entrare nei porti del Regno Unito e vietano a imprese e cittadini britannici di fornire servizi finanziari, assicurativi o di intermediazione collegati al trasporto di petrolio russo. Il problema, però, è che la flotta ombra nasce proprio per aggirare questi divieti, cambiando bandiera, proprietà formale, assicurazioni e itinerari.

L’intercettazione della Smyrtos è quindi anche un avvertimento agli operatori che mantengono in vita il sistema. Non basta spostare una nave sotto bandiera camerunese o affidarsi a società schermo per sottrarsi ai controlli. Il messaggio di Londra è che le rotte della Manica, corridoio cruciale tra Atlantico e Mare del Nord, non saranno lasciate senza sorveglianza.

Una partita europea

Il coordinamento con la Francia conferma che il dossier non riguarda soltanto il Regno Unito. Le petroliere della flotta ombra attraversano rotte europee, lambiscono coste densamente trafficate e pongono anche rischi ambientali, perché molte sono imbarcazioni datate e difficili da monitorare. Per questo l’azione britannica può diventare un precedente per nuove operazioni congiunte.

La guerra in Ucraina si combatte anche sul mare, lontano dal fronte. Ogni petroliera fermata, ogni carico bloccato, ogni passaggio finanziario interrotto riduce lo spazio di manovra economico della Russia. La Smyrtos, ora ancorata e sorvegliata nella Manica, diventa il simbolo di questa nuova fase: meno dichiarazioni, più interdizioni.