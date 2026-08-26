Islamabad, incendio nel reparto neonatale del PIMS: almeno 14 morti Le fiamme sarebbero partite dall'esplosione del compressore di un condizionatore

Una tragedia ha colpito nelle prime ore del mattino il Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) di Islamabad, uno dei principali ospedali pubblici della capitale pakistana. Un incendio divampato nella nursery collegata al reparto di ginecologia ha provocato la morte di almeno 14 neonati, secondo il primo bilancio diffuso dai soccorritori e ripreso dai media locali e internazionali.

Le informazioni stanno ancora arrivando e sul numero delle vittime circolano dati non perfettamente coincidenti. Reuters, citando l'emittente pakistana Geo TV, ha inizialmente riferito di almeno 14 neonati morti. Successivi aggiornamenti di alcuni media locali hanno indicato un bilancio di 15 vittime. Le autorità non hanno ancora consolidato pubblicamente un dato definitivo.

L'incendio nella nursery

Secondo la prima ricostruzione dei soccorritori, le fiamme sarebbero divampate intorno alle 7 del mattino all'interno della nursery. A provocare il rogo sarebbe stata l'esplosione del compressore di un impianto di condizionamento, che avrebbe rapidamente generato fuoco e fumo nei locali in cui si trovavano i neonati.

Le squadre di emergenza sono intervenute nel complesso ospedaliero per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Dawn, tra i principali quotidiani pakistani, ha riferito che l'incendio è stato successivamente domato. Nelle prime fasi dell'emergenza le notizie sulle vittime sono rimaste frammentarie, mentre proseguivano le operazioni all'interno della struttura.

Il bilancio ancora da chiarire

La prima versione rilanciata dall'ANSA, sulla base delle informazioni disponibili nelle prime ore, riferiva della presenza di 15 neonati nel reparto e di un solo bambino tratto in salvo. Gli aggiornamenti successivi di Geo News e di altri media pakistani hanno invece parlato di 16 neonati presenti nella nursery, uno dei quali sarebbe stato salvato.

La discrepanza spiega perché il bilancio oscilli, nelle diverse fonti, tra 14 e 15 vittime. In attesa di una comunicazione definitiva delle autorità pakistane, il dato più prudente resta quindi quello di almeno 14 neonati morti.

Il Pakistan Institute of Medical Sciences è una delle strutture sanitarie di riferimento della capitale. Il suo dipartimento di neonatologia serve non soltanto Islamabad, ma riceve pazienti anche da altre aree del Paese. Secondo i dati pubblicati dallo stesso istituto, l'unità neonatale del Maternal & Child Health Center dispone di 14 posti e assiste una struttura nella quale vengono gestiti oltre 14 mila parti ogni anno.

Le verifiche sulle cause

L'attenzione si concentra ora sulle condizioni degli impianti e sui sistemi antincendio della struttura. L'indicazione relativa al compressore del condizionatore proviene dalle prime informazioni raccolte dai soccorritori e dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti tecnici.

Restano inoltre da chiarire la rapidità con cui il fuoco si sia propagato, il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e le modalità con cui è stata effettuata l'evacuazione di un reparto particolarmente delicato, nel quale erano ricoverati pazienti impossibilitati a mettersi autonomamente in salvo.

La tragedia è ancora in piena evoluzione e ulteriori comunicazioni delle autorità potrebbero modificare sia il bilancio sia la ricostruzione dell'incendio.