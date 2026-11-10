Gaza, frana sulle tende degli sfollati: morti tre bambini e la madre Le piogge torrenziali fanno crollare un terrapieno. Migliaia di famiglie senza riparo

Dopo le bombe, la pioggia e il fango. Nella Striscia di Gaza, devastata da anni di guerra, anche il maltempo si trasforma in una minaccia mortale per le famiglie costrette a vivere nelle tendopoli. Una donna e tre bambini sono morti nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre, quando un terrapieno di sabbia e rocce, indebolito dalle precipitazioni, è crollato sulle tende di un accampamento per sfollati a sud di Deir al-Balah, nella parte centrale dell'enclave palestinese.

Le vittime più giovani avevano quattro, sei e otto anni. Secondo la ricostruzione dell'agenzia Reuters, una madre e due dei suoi figli sono rimasti uccisi insieme a un altro bambino. Altre sei persone sono rimaste ferite. I primi resoconti della Protezione civile palestinese avevano parlato di cinque morti, tra cui tre bambini e due donne, un bilancio riportato anche dall'Onu. Le informazioni diffuse successivamente da Reuters e Unicef confermano la morte di una madre e tre bambini.

La tragedia è avvenuta in un'area dove centinaia di famiglie hanno trovato rifugio dopo aver abbandonato abitazioni distrutte o rese inagibili dai bombardamenti. Per molti degli sfollati, le tende rappresentano ormai l'unico riparo disponibile, nonostante siano spesso collocate in terreni instabili o particolarmente esposti alle inondazioni.

Il crollo nella notte e la corsa per salvare i bambini

Le piogge torrenziali che hanno investito Gaza a partire dal 6 novembre hanno progressivamente indebolito un argine naturale di sabbia e roccia accanto all'accampamento. Domenica sera, il terreno ha ceduto improvvisamente, riversando una grande quantità di materiale sulle tende sottostanti.

Almeno tre ripari sono stati completamente travolti. I testimoni hanno raccontato di aver sentito un boato simile a un'esplosione, seguito dalle grida delle persone rimaste intrappolate.

I residenti sono intervenuti immediatamente, lavorando alla luce delle torce elettriche. Alcuni hanno utilizzato pale e martelli per frantumare i blocchi di terra e roccia, mentre altri hanno scavato tra i detriti nel tentativo di raggiungere chi si trovava sotto le tende.

Le operazioni di soccorso sono state rese particolarmente difficili dalla consistenza del terreno, impregnato d'acqua, e dalla mancanza di attrezzature adeguate. Le immagini diffuse dalle agenzie internazionali mostrano la devastazione dell'accampamento e il lavoro degli abitanti per recuperare le vittime.

Per le famiglie che avevano cercato protezione lontano dalle zone più esposte ai combattimenti, il cedimento del terrapieno ha trasformato un luogo di rifugio in una trappola.

Settantamila tende allagate dalle piogge

L'incidente di Deir al-Balah è soltanto uno degli effetti della violenta ondata di maltempo che ha colpito la Striscia.

Secondo le autorità locali, già nelle prime ore delle precipitazioni circa 70mila tende sono state allagate. Un dato che restituisce la dimensione dell'emergenza, aggravata dalle condizioni precarie degli insediamenti e dalla distruzione delle infrastrutture.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) ha riferito che, entro l'8 novembre, oltre 26mila nuclei familiari avevano segnalato danni ai ripari o ai propri beni. Le valutazioni preliminari indicano più di 6mila rifugi familiari distrutti e circa 17.400 danneggiati.

Le forti piogge hanno provocato anche il cedimento di edifici già compromessi dai bombardamenti, l'allagamento di strutture sanitarie e l'interruzione temporanea di alcuni servizi essenziali.

La situazione è particolarmente grave nelle aree più basse, dove l'acqua ristagna e si mescola ai liquami provenienti dalle reti fognarie danneggiate. In alcuni insediamenti il livello dell'acqua ha raggiunto un metro e mezzo, costringendo le famiglie ad abbandonare nuovamente i pochi beni recuperati durante gli spostamenti precedenti.

L'allarme dell'Unicef: 400mila persone ad altissimo rischio

Il 9 novembre l'Unicef ha lanciato un nuovo allarme sulle conseguenze delle precipitazioni, sottolineando la particolare vulnerabilità dei bambini.

Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite, circa 950mila sfollati vivono in zone esposte alle inondazioni. Di questi, 400mila si trovano in aree considerate ad altissimo rischio e quasi la metà sono minorenni.

Le piogge hanno già colpito direttamente oltre 106mila persone, danneggiando tende, servizi igienici, indumenti e beni di prima necessità.

Il problema non riguarda soltanto la perdita dei ripari. L'esposizione prolungata all'acqua e al freddo aumenta il rischio di malattie respiratorie, infezioni cutanee e patologie legate alla contaminazione delle risorse idriche. I bambini più piccoli, gli anziani e le persone con condizioni di salute fragili sono particolarmente esposti.

L'emergenza arriva mentre gran parte della popolazione palestinese affronta un nuovo inverno senza abitazioni sicure, dopo anni di sfollamenti e distruzioni.

Le strutture sanitarie danneggiate e i soccorsi insufficienti

Le precipitazioni hanno aggravato le difficoltà di un sistema sanitario già fortemente compromesso dalla guerra.

L'Ocha ha documentato infiltrazioni e allagamenti in diverse strutture mediche, tra cui il Nasser Medical Complex. Alcuni ambulatori hanno subito danni alle coperture, mentre in altri casi le strade impraticabili hanno ostacolato gli spostamenti del personale e dei pazienti.

Le squadre della Protezione civile palestinese hanno ricevuto oltre 2.100 richieste di intervento durante le prime giornate di maltempo, ma sono riuscite a rispondere direttamente soltanto a una parte limitata delle segnalazioni.

La carenza di mezzi per il drenaggio dell'acqua, pompe, carburante e macchinari pesanti rende particolarmente difficile intervenire nelle aree allagate o raggiungere le persone intrappolate sotto i detriti.

La Protezione civile ha invitato gli sfollati a non collocare le tende vicino a terrapieni, cumuli di sabbia o edifici pericolanti. Un'indicazione di sicurezza che si scontra però con la mancanza di luoghi alternativi nei quali trovare riparo.

Gli aiuti fermi ai confini e la ricostruzione che non parte

Le organizzazioni umanitarie denunciano una grave insufficienza dei materiali necessari ad affrontare l'inverno.

Secondo l'Ocha, oltre 150mila tende acquistate dalle agenzie internazionali e dai Paesi donatori si trovavano fuori dalla Striscia, pronte per essere trasferite. All'interno di Gaza, invece, le scorte di tende, teloni impermeabili, coperte e indumenti risultavano ormai quasi esaurite.

Le Nazioni Unite hanno chiesto maggiori autorizzazioni israeliane per l'ingresso dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a fronteggiare gli allagamenti, oltre a ulteriori finanziamenti per gli interventi di emergenza.

Le restrizioni sugli ingressi e le difficoltà operative continuano a rallentare la distribuzione degli aiuti. Israele sostiene di aver consentito l'accesso di forniture destinate alla stagione invernale, mentre le agenzie umanitarie segnalano che i materiali disponibili non sono sufficienti rispetto alle necessità.

Anche la ricostruzione delle abitazioni procede con difficoltà. La tregua raggiunta nell'ottobre 2025 non ha ancora prodotto un miglioramento delle condizioni abitative proporzionato alla dimensione delle distruzioni.

Restano aperti i contrasti politici e militari sul futuro della Striscia, sul disarmo di Hamas e sul ritiro delle forze israeliane. Intanto, migliaia di famiglie continuano a vivere in tende deteriorate, prive di protezione contro pioggia e vento.

Un altro inverno tra tende distrutte e case pericolanti

La tragedia di Deir al-Balah mette in evidenza una delle conseguenze più durature della guerra: la perdita di abitazioni sicure per una parte enorme della popolazione.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, circa 1,4 milioni di palestinesi vivono in tende o ripari di fortuna. Molti altri occupano edifici danneggiati, che possono diventare pericolosi durante le precipitazioni e in presenza di forti raffiche di vento.

Gli operatori umanitari hanno già individuato migliaia di costruzioni considerate ad alto rischio. In assenza di interventi strutturali, nuovi cedimenti potrebbero verificarsi durante l'inverno, aumentando ulteriormente il numero delle vittime.

La pioggia non è un evento eccezionale per Gaza. A renderla devastante sono le condizioni nelle quali centinaia di migliaia di persone sono costrette a sopravvivere.