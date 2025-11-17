Addio alle gemelle Kessler: morte condivisa (volontaria) a Grünwald a 89 anni Le gemelle dello spettacolo, Alice e Ellen Kessler, si sono spente insieme

"Vorremmo morire lo stesso giorno": era il desiderio che Alice ed Ellen Kessler avevano espresso in un'intervista al Corriere della Sera del 21 agosto 2024, per il loro 88mo compleanno. Dopo il ritiro dal mondo dello spettacolo, erano tornate a vivere insieme a Monaco di Baviera, in due appartamenti speculari e comunicanti: "In generale ognuna si occupa della sua casa ma a mezzogiorno ci troviamo per pranzo: una volta cucina Ellen, una volta Alice. La sera non sempre mangiamo insieme", avevano raccontato.

Alice e Ellen Kessler sono morte oggi nella loro casa di Grünwald, sobborgo residenziale a sud di Monaco di Baviera. Avevano entrambe 89 anni. A diffondere la notizia sono stati i media tedeschi, confermati poi dalle agenzie internazionali. Le due artiste vivevano in appartamenti confinanti uniti da una parete scorrevole, una scelta di vita che racconta un legame rimasto intatto per quasi nove decenni. Da sempre inseparabili nella vita e sul palcoscenico, le gemelle Kessler avevano stabilito nel loro testamento il desiderio che le loro ceneri fossero mescolate tra loro e unite a quelle della madre. Volevano inoltre che con loro fosse deposta l’urna del loro amato cane Yello. Una volontà che suggella una storia familiare fortissima e mai interrotta.

Sarebbero morte per suicidio assistito. Lo scrive la Bild che cita la polizia tedesca. "Avevano optato per il suicidio assistito", ha reso noto la fonte. Nel loro testamento, le 89enni Gemelle avevano chiesto che le loro ceneri fossero conservate nella stessa urna. La Kriminalpolizei del capoluogo della Baviera, dove le sorelle vivevano, ha aperto un'indagine. In Germania la 'morte assistita' e' consentita in alcuni casi e in condizioni specifiche. La persona deve "agire responsabilmente e di propria spontanea volonta'", oltre che essere di maggiore eta' e avere le capacita' giuridiche.

L’Italia e la stagione d’oro del varietà

Nate nel 1936 a Nerchau, in Germania, Alice ed Ellen divennero celebrità internazionali grazie a talento, eleganza e una presenza scenica che segnò un’epoca. In Italia conquistarono il pubblico televisivo con «Da-Da-Umpa», «La notte è piccola per noi» e con la loro performance perfetta, speculare, atletica.

Negli anni Sessanta furono tra i volti più popolari del varietà Rai: simboli di modernità, leggerezza e internazionalità in un Paese che scopriva la televisione come finestra sul mondo. Le gemelle Kessler hanno incarnato per decenni un modello di spettacolo fondato su disciplina, eleganza e ironia. La loro immagine — gambe lunghissime, costumi scintillanti, sincronia impeccabile — è rimasta nell’immaginario collettivo italiano ed europeo.

La loro morte simultanea, nella stessa abitazione in cui hanno condiviso l’intera vita adulta, chiude un capitolo storico del varietà internazionale.

Non e' attribuibile "a terze persone" la morte di Alice ed Ellen Kessler. Lo ha riferito la polizia di Monaco di Baviera giunta nell'appartamento di Gruenwald dove le due ballerine si erano ritirare alcuni anni fa. Nel 2024, le Gemelle avevano dichiarato al quotidiano tedesco 'Bild' di voler essere sepolte fianco a fianco. Alice ed Ellen Kessler erano tra le artiste tedesche di maggior successo. Le Gemelle, quasi identiche, si sono esibite per oltre 60 anni, condividendo il palcoscenico con artisti come Frank Sinatra, Fred Astaire e Harry Belafonte. Particolarmente celebri in Italia, ebbero grande fama anche in Francia e negli Stati Uniti. A 80 anni si erano esibite nel musical di Udo Jurgens 'Ich war noch niemals in New York' ('Non sono mai stata a New York'). A ballare avevano imparato da bambine, sotto l'insegnamento del padre. Ben presto entrarono nel corpo di ballo per bambini dell'Opera di Lipsia, passata sotto la Germania dell'Est, e furono ammesse alla scuola di danza del teatro. Nel 1952, a 16 anni, fuggironoe in Occidente e stabilirono a Duesseldorf. Per mantenersi, cominciarono a ballare in teatro e fu li' che, nel 1955, furono notate dal direttore del Lido di Parigi che le assunse per il suo famoso spettacolo di varieta' nel locale sugli Champs-E'lysees. Da li' la carriera internazionale delle bionde Gemelle prese il volo.