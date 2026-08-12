Danubio, riemerge la flotta fantasma di Hitler: la vera storia di quelle navi I relitti di Prahovo erano o no scorta personale del Führer? Ecco come e da chi vennero affondati

C’è una correzione storica da fare prima ancora di raccontare la vicenda. Le navi tedesche che il Danubio in secca sta facendo riemergere nei pressi di Prahovo, al confine tra Serbia e Romania, non risultano essere state le navi della scorta personale di Adolf Hitler. Non ci sono, nelle fonti archivistiche e navali consultate, elementi che le colleghino a viaggi del Führer sul fiume. Erano invece unità della Kriegsmarine, provenienti in larga parte dalle forze tedesche impiegate sul Mar Nero e ripiegate lungo il Danubio nell'estate del 1944.

La distinzione non è secondaria. Chiamarle "le navi di Hitler" può avere senso soltanto nella formula generica di flotta della Germania nazista. Definirle "navi di scorta di Hitler", invece, porta verso una storia diversa, per la quale al momento manca il riscontro documentale.

Non sono quattro: il cimitero navale è molto più grande

La secca dell'estate 2026 ha riportato in vista decine di relitti intorno a Prahovo. Le valutazioni storiche parlano di un insieme molto più vasto: fino a circa 200 imbarcazioni sarebbero state sacrificate durante la ritirata tedesca del settembre 1944. Non tutte erano vere "navi da guerra" nel significato più stretto del termine. Nel convoglio c'erano unità antisommergibile, dragamine, mezzi da trasporto, rimorchiatori, chiatte e altre imbarcazioni ausiliarie.

Il numero quattro potrebbe derivare anche dalla sovrapposizione di due vicende diverse. Nel settembre 2024, durante un'altra forte magra del Danubio, Reuters documentò i relitti tedeschi di Prahovo ma riferì separatamente del ritrovamento di quattro vecchie imbarcazioni nei pressi di Mohács, in Ungheria. Quei quattro scafi non erano identificati come la scorta di Hitler e non coincidevano con il grande gruppo tedesco autoaffondato a Prahovo.

Oggi, nell'agosto 2026, nei pressi di Prahovo sono visibili a occhio nudo circa venti scafi o loro parti, mentre altri rimangono sommersi o sepolti nei banchi di sabbia. Alcuni contengono ancora munizioni ed esplosivi, motivo per cui la rimozione procede con estrema cautela.

Il vero legame di Hitler con la flotta del Danubio

Un legame diretto con Hitler, però, esiste ed è interessante. Dopo l'Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania nazista nel marzo 1938, la Kriegsmarine assorbì le forze fluviali austriache. Una cronologia del Historisches Marinearchiv registra che il 17 marzo 1938 Hitler ordinò al comandante della Marina tedesca di incorporare le unità fluviali dell'ex Austria e costituire una Donauflottille, una flottiglia del Danubio con base a Linz.

I suoi compiti erano militari: bonificare il fiume dalle mine, proteggere i trasporti, impedire attraversamenti nemici, sostenere operazioni contro posizioni sulle rive e soprattutto garantire il controllo di una delle più importanti arterie logistiche del Reich verso l'Europa sudorientale.

Quindi è corretto dire che Hitler contribuì direttamente alla militarizzazione tedesca del Danubio. Non è invece corretto trasformare quella flottiglia in una sorta di scorta fluviale personale del dittatore.

Hitler navigò davvero sul Danubio?

Su questo punto la documentazione impone cautela. Nei materiali archivistici consultati non emerge un viaggio sul Danubio di Hitler collegato alle navi poi affondate a Prahovo, né un trasferimento del Führer sul fiume protetto da quelle unità.

Il viaggio più importante di Hitler lungo l'asse danubiano avvenne proprio nei giorni dell'Anschluss. Tra il 12 e il 15 marzo 1938 passò da Braunau a Linz e quindi a Vienna. La documentazione filmata conservata dallo United States Holocaust Memorial Museum mostra il suo corteo automobilistico a Linz e il successivo viaggio verso Vienna: dunque un'avanzata politica e propagandistica lungo il corridoio del Danubio, ma via terra, non una crociera sul fiume.

Un'altra immagine storica, datata 25 ottobre 1938, colloca Hitler a Engerau, l'odierna Petržalka, sulla riva del Danubio di fronte a Bratislava. L'area era stata appena annessa alla Germania in conseguenza degli accordi di Monaco. Anche in questo caso documentiamo la presenza di Hitler sul Danubio, nel senso geografico del termine, non un suo viaggio a bordo di una delle unità oggi sommerse.

È quindi molto probabile che nel corso del tempo si siano fuse tre cose diverse: Hitler, la flottiglia tedesca del Danubio e i relitti della flotta del Mar Nero. Il risultato è la suggestiva formula delle "navi di scorta di Hitler", ma la documentazione disponibile non la sostiene.

La svolta dell'agosto 1944

Per capire perché quella flotta finì sul fondo bisogna spostarsi al 23 agosto 1944. La guerra nei Balcani sta cambiando improvvisamente direzione. In Romania, re Michele I rovescia il governo del maresciallo Ion Antonescu, rompe l'alleanza con la Germania e porta il Paese nel campo degli Alleati. L'Armata Rossa sta avanzando e per le forze tedesche schierate in Romania e sul Mar Nero si apre il rischio di rimanere intrappolate.

A quel punto il Danubio diventa una possibile via di fuga. Navi, equipaggi, militari, feriti, profughi e materiali tedeschi iniziano a risalire il fiume in direzione dell'Europa centrale. Una parte consistente delle unità navali viene concentrata sotto il comando del contrammiraglio ingegnere Paul-Willy Zieb. Il raggruppamento è passato alla storia come Kampfgruppe Zieb.

La provenienza di quelle navi spiega anche perché nelle cronache odierne si parli di "flotta del Mar Nero". La Germania aveva impiegato dal 1941 in poi numerose unità navali tra Costanza, Sebastopoli, Odessa e le coste del Mar Nero. Alcune erano state trasferite o assemblate attraverso la rete fluviale europea. Dopo il collasso del fronte romeno, ciò che poteva essere salvato cercò la strada inversa: risalire il Danubio verso territori ancora controllati dai tedeschi. La struttura della Kriegsmarine sul Mar Nero comprendeva tra l'altro flottiglie di dragamine e unità antisommergibile, alcune delle quali finirono proprio nel gruppo di Zieb.

La trappola delle Porte di Ferro

Il problema era geografico e militare. Per arrivare verso Belgrado, Budapest, Vienna e infine la Germania, il convoglio doveva superare la zona delle Porte di Ferro, dove il Danubio attraversa una gola tra Serbia e Romania. Nel settembre 1944 l'avanzata sovietica, il cambio di fronte dei romeni e la pressione militare nella regione rendevano il passaggio sempre più difficile.

Le unità tedesche si concentrarono nella zona di Prahovo, poco a valle delle Porte di Ferro. La prospettiva di portare tutta la formazione a monte diventò rapidamente irrealistica. C'era inoltre il rischio che navi, armi, munizioni, carburante e materiali cadessero nelle mani dell'Armata Rossa.

Fu allora presa la decisione che ha creato il cimitero navale visibile ancora oggi.

Non furono affondate dai sovietici: le affondarono i tedeschi

Il nucleo principale dei relitti di Prahovo venne autoaffondato dagli stessi tedeschi nella prima settimana di settembre del 1944. Il comando era quello della formazione di Paul-Willy Zieb. Le navi vennero sabotate o fatte colare a picco dai propri equipaggi per impedirne la cattura e, contemporaneamente, creare un ostacolo alla navigazione sul fiume. Le fonti moderne della Banca europea per gli investimenti, coinvolta nel progetto di bonifica, confermano che fu la Marina tedesca ad affondare volontariamente le proprie unità mentre ripiegava verso Kladovo per sottrarle all'Armata Rossa.

Questo non significa che i sovietici non combattessero nell'area. Le unità tedesche erano sotto pressione e alcune vennero bersagliate durante la ritirata. Ma il grande accumulo di relitti davanti a Prahovo non è il risultato di una singola battaglia navale vinta dall'Urss. È soprattutto il risultato di una demolizione deliberata della propria flotta da parte tedesca.

L'obiettivo era duplice: non consegnare navi utilizzabili al nemico e rendere più difficile il transito sul Danubio. I relitti vennero collocati in modo da restringere il canale navigabile, una scelta che continua paradossalmente a produrre conseguenze più di ottant'anni dopo.

Due navi hanno anche un nome certo: UJ 106 e UJ 110

Per una parte dei relitti è possibile andare oltre la definizione generica di "flotta di Hitler". Gli elenchi della Kriegsmarine conservati dalla Württembergische Landesbibliothek registrano, per esempio, due unità antisommergibile della 1ª U-Bootsjagdflottille: UJ 106, già KT 23, e UJ 110, già KT 38. Entrambe risultano perdute a Prahovo nell'ambito della Kampfgruppe Zieb e il simbolo utilizzato nella documentazione tedesca indica esplicitamente l'autoaffondamento. La scheda delle unità riporta la data del 7 settembre 1944.

Erano "U-Bootjäger", cioè cacciatori di sommergibili, unità destinate alla sorveglianza e alla lotta antisommergibile. Avevano operato nel teatro del Mar Nero e furono trascinate nella ritirata quando l'intero dispositivo tedesco in Romania precipitò.

Non è invece possibile, sulla base delle fotografie diffuse in questi giorni, attribuire con sicurezza ognuno dei quattro o venti scafi visibili a una specifica sigla della Kriegsmarine. I progetti di bonifica hanno censito decine di target e relitti, ma la corrispondenza tra ogni carcassa emergente e il nome storico dell'unità non è ancora pubblicamente stabilita per tutti gli scafi. Le indagini finanziate anche dall'Unione europea avevano confermato già nel 2021 38 relitti la cui rimozione sarebbe importante per la navigazione.

Una flotta sacrificata per chiudere il fiume

Nel dopoguerra la Jugoslavia recuperò alcune unità. Molte altre furono lasciate dove si trovavano perché le operazioni erano troppo rischiose: dentro gli scafi potevano trovarsi mine, proiettili, esplosivi e carburanti. È anche per questo che il fondo del Danubio davanti a Prahovo è rimasto per decenni una sorta di archivio militare sommerso.

Oggi la questione non è soltanto archeologica. I relitti restringono il canale navigabile quando il livello del Danubio scende. La Serbia, con sostegno europeo, ha avviato un programma di rimozione delle carcasse più pericolose. Alcune sono già state recuperate, mentre per altre occorre prima neutralizzare gli ordigni ancora presenti.

La grande ironia storica è che l'operazione concepita nel 1944 per ostacolare temporaneamente l'avanzata sovietica continua, ottantadue anni più tardi, a ostacolare il traffico sul Danubio.

Dunque, cosa c'è di vero nella leggenda

La parte vera è che quelle erano navi della Germania di Hitler, che il regime nazista militarizzò il Danubio dopo l'Anschluss e che Hitler stesso ordinò nel marzo 1938 la costituzione della Donauflottille tedesca. È vero anche che molte delle unità oggi sepolte a Prahovo provenivano dalla macchina navale del Reich sul Mar Nero.

La parte che non trova conferma è quella più cinematografica: non risultano essere le navi con cui Hitler navigava sul Danubio né una sua scorta personale. Il loro ultimo viaggio non accompagnava Hitler. Era una fuga dalla Romania diventata nemica, davanti all'avanzata dell'Armata Rossa.

E non furono i russi ad affondare la maggior parte di quelle navi. Furono i tedeschi stessi, agli ordini della propria catena di comando, nei primi giorni di settembre del 1944. A Prahovo decisero che, non potendo salvare la flotta, l'avrebbero trasformata in una barriera sul fondo del Danubio.