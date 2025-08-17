Macron: "Richieste russe inaccettabili: vogliono capitalozione Ucraina" Il presidente Francese: "Non si può minare integrità territoriale Ucraina"

"Bisogna essere saldi non si possono accettare rivendicazioni territoriali russe che possono minare l'integrita territoriale dell'Ucraina". Lo ha detto Emmanuel Macron in una dichiarazione al termine della videoconferenza con i leader europei e Volodymyr Zelensky alla vigilia dell'incontro alla Casa Bianca con Donald Trump. Il presidente francese ha ribadito che "le discussioni territoriali sull'Ucraina" non possono essere fatte "senza le autorità ucraine", riferendosi al fatto che si parla di "scambi territoriali, come se fossero già decisi e si aspetti solo il placet di Kiev". "C'è solo uno stato che propone una pace che sia una capitolazione dell'Ucraina: la Russia", ha detto ancora.