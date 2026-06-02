Trump frena Netanyahu e rilancia il negoziato con l’Iran Telefonate con Israele e Hezbollah per fermare l’escalation in Libano

Una giornata che sembrava destinata a riaprire il fronte della guerra in Medio Oriente si è conclusa con un’iniziativa diretta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha annunciato contatti con tutte le parti coinvolte nel conflitto e ha ribadito la volontà di portare avanti il negoziato con l’Iran.

Secondo quanto riferito dallo stesso Trump, i colloqui con la Repubblica islamica proseguono a ritmo sostenuto nonostante le tensioni provocate dagli attacchi israeliani in Libano e dalla temporanea sospensione delle trattative annunciata da Teheran. Nel corso della giornata, la Casa Bianca ha lavorato per evitare una nuova escalation militare che avrebbe potuto compromettere definitivamente il dialogo diplomatico.

Lo scontro con Netanyahu

Al centro della crisi vi è stato il confronto tra Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo ricostruzioni circolate negli ambienti diplomatici, il presidente americano avrebbe chiesto con fermezza a Israele di interrompere le operazioni previste contro il Libano.

L’obiettivo della Casa Bianca è evitare un allargamento del conflitto che rischierebbe di destabilizzare ulteriormente l’intera regione e di compromettere il percorso negoziale con Teheran. Trump ha successivamente comunicato che le operazioni militari programmate sarebbero state fermate e che le forze già in movimento erano state richiamate.

Il dialogo con Hezbollah

Uno degli elementi più significativi della giornata è stato il riferimento pubblico a contatti con Hezbollah, un fatto raro nella diplomazia americana. Trump ha sostenuto di aver ottenuto un impegno per la cessazione dei bombardamenti, presentando il proprio intervento come una mediazione tra tutte le parti coinvolte.

Dal Libano sono arrivati segnali di apertura verso un cessate il fuoco, pur con richieste che riguardano l’intero territorio libanese e non soltanto l’area della capitale, Beirut. La situazione resta tuttavia fluida e dipenderà dall’effettiva applicazione degli impegni assunti nelle ultime ore.

Il dossier iraniano

Sul tavolo rimane soprattutto il negoziato sul programma nucleare della Iran. Le discussioni riguardano diversi aspetti strategici, tra cui la gestione delle scorte di uranio arricchito, il futuro delle attività nucleari iraniane e la sicurezza dello Stretto di Hormuz, passaggio cruciale per il commercio mondiale di petrolio.

Per Washington, la conclusione di un accordo rappresenterebbe un risultato diplomatico di grande rilievo. Per Teheran, invece, il negoziato resta strettamente legato agli sviluppi militari regionali e alle garanzie richieste sul fronte della sicurezza.

Le incognite delle prossime settimane

La crisi delle ultime ore ha evidenziato quanto il percorso verso un’intesa resti fragile. Da una parte, l’Iran ha dimostrato di poter utilizzare la leva diplomatica per influenzare gli equilibri regionali. Dall’altra, Trump ha mostrato di considerare prioritario il raggiungimento di un accordo, anche a costo di esercitare pressioni sul principale alleato americano nell’area.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la tregua reggerà e se il negoziato potrà trasformarsi in un accordo formale capace di ridurre le tensioni in Medio Oriente e garantire maggiore stabilità ai mercati energetici internazionali.