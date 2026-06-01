Putin punta sull'immortalità: il piano russo da 26 miliardi Mosca investe in genetica, organi artificiali e medicina rigenerativa

La sfida all'invecchiamento è diventata una priorità strategica per la Russia. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il governo guidato da Vladimir Putin ha avviato un vasto programma scientifico e tecnologico da circa 26 miliardi di dollari con l'obiettivo di prolungare la vita in salute e rallentare il deterioramento cellulare.

L'iniziativa rientra nel progetto nazionale denominato “Nuove Tecnologie per la Conservazione della Salute”, annunciato nelle scorse settimane dal Cremlino. Al centro del piano vi è lo sviluppo di una nuova generazione di terapie capaci di intervenire direttamente sui meccanismi biologici dell'invecchiamento.

La terapia genica contro il tempo

Uno dei progetti più ambiziosi riguarda una terapia genica sperimentale studiata per ridurre i danni che si accumulano nelle cellule con il passare degli anni. Gli scienziati coinvolti stanno lavorando su tecnologie in grado di modificare o regolare l'espressione di determinati geni associati ai processi degenerativi.

L'obiettivo dichiarato non è soltanto aumentare l'aspettativa di vita, ma soprattutto estendere il numero di anni vissuti in buona salute, riducendo l'incidenza di patologie come tumori, malattie cardiovascolari e disturbi neurodegenerativi.

Organi stampati in 3D

Un altro settore su cui Mosca sta investendo riguarda la bioingegneria. Diversi centri di ricerca russi stanno sviluppando tecniche di stampa tridimensionale di tessuti biologici e, in prospettiva, di organi completi.

La cosiddetta biostampa 3D utilizza cellule viventi come materiale di costruzione per creare strutture compatibili con l'organismo umano. Se la tecnologia raggiungesse una piena maturità clinica, potrebbe ridurre drasticamente la dipendenza dai trapianti tradizionali e dalle liste d'attesa.

Il ruolo dei mini maiali

Tra i progetti più innovativi figura anche l'utilizzo di mini maiali geneticamente modificati. Gli animali vengono studiati per la produzione di tessuti e cellule compatibili con l'uomo nell'ambito della medicina rigenerativa.

La ricerca si inserisce nel filone dello xenotrapianto, disciplina che punta a utilizzare organi o componenti biologiche animali per compensare la cronica carenza di donatori umani. Negli ultimi anni sperimentazioni analoghe sono state avviate anche negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Una sfida scientifica e geopolitica

Il programma non rappresenta soltanto una scommessa medica. Per il Cremlino si tratta anche di un investimento strategico destinato a rafforzare l'autonomia tecnologica del Paese in settori considerati cruciali per il futuro.

La biotecnologia è infatti uno degli ambiti nei quali le grandi potenze stanno aumentando la competizione internazionale. La capacità di sviluppare farmaci innovativi, terapie avanzate e tecnologie mediche proprietarie viene considerata un elemento sempre più importante della sicurezza nazionale.

Tra ricerca e realtà

Molti degli obiettivi annunciati restano però lontani da un'applicazione concreta. La comunità scientifica internazionale sottolinea che rallentare l'invecchiamento umano in modo significativo è una delle sfide più complesse della medicina moderna e che, al momento, non esistono cure in grado di garantire una reale estensione della vita.

Nonostante ciò, gli investimenti globali nel settore della longevità continuano a crescere. La Russia punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano in questa corsa, trasformando la ricerca sull'invecchiamento in una delle principali priorità scientifiche del prossimo decennio.