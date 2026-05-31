Beaufort, il castello crociato torna al centro della guerra Israele annuncia la conquista della storica fortezza simbolo del sud del Libano

La guerra tra Israele e Hezbollah riporta sotto i riflettori uno dei luoghi più evocativi e simbolici del Medio Oriente. Il castello di Beaufort, conosciuto in arabo come Qalat al-Shaqif, è tornato al centro delle operazioni militari dopo che le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di averne assunto il controllo.

La fortezza sorge su una posizione dominante nel Libano meridionale, nei pressi di Nabatiyeh, e controlla un vasto settore del territorio compreso tra il confine israeliano, la valle del Litani e le direttrici che conducono verso la Siria. Una collocazione che ne ha fatto per secoli un obiettivo militare ambito.

Una conquista dal forte valore simbolico

L'annuncio israeliano è arrivato dopo giorni di combattimenti e operazioni nelle aree circostanti. Secondo la ricostruzione fornita dall'esercito, la presa della montagna su cui sorge la fortezza rappresenta un successo tattico nella campagna contro Hezbollah nel sud del Libano.

Il portavoce militare israeliano Avichay Adraee ha diffuso immagini dei soldati davanti alla rocca, mentre il ministro della Difesa Israel Katz ha sostenuto che sulla sommità sia stata issata una bandiera israeliana.

Per Israele il sito possiede anche un forte valore storico. L'esercito aveva infatti conquistato Beaufort nel 1982 durante la prima guerra del Libano, mantenendone il controllo fino al ritiro dal Paese avvenuto nel 2000. Katz ha richiamato esplicitamente quella stagione militare, evocando il ritorno sulla cima della fortezza a oltre quattro decenni di distanza.

Una fortezza attraversata dalla storia

Costruito dai crociati nel XII secolo su strutture difensive più antiche, il castello ha attraversato quasi mille anni di guerre e dominazioni. Dalle armate di Saladino ai mamelucchi, dagli ottomani al mandato francese, fino alle vicende contemporanee che hanno coinvolto l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Hezbollah e Israele.

La posizione elevata sopra il fiume Litani ha sempre rappresentato il principale valore strategico della struttura. Da qui è possibile osservare e controllare ampie porzioni del Libano meridionale, motivo per cui la fortezza continua a mantenere un'importanza militare anche nell'era dei droni e delle tecnologie moderne.

Tra strategia e diplomazia

Gli analisti osservano tuttavia che la conquista di Beaufort, pur significativa sul piano simbolico e tattico, non appare sufficiente a modificare da sola gli equilibri del conflitto. L'obiettivo dichiarato di Israele resta quello di ridurre la capacità operativa di Hezbollah lungo il confine settentrionale e limitare le minacce rappresentate da missili, droni e incursioni.

Nelle ultime settimane il confronto è stato caratterizzato da un uso crescente di velivoli senza pilota e da continui allarmi nelle comunità del nord di Israele. Parallelamente proseguono gli sforzi diplomatici internazionali per consolidare il fragile cessate il fuoco e favorire una de-escalation della crisi.

I timori per il patrimonio culturale

La nuova offensiva ha riacceso anche le preoccupazioni per la tutela del patrimonio storico libanese. Durante il conflitto del 2024 il castello aveva ottenuto una speciale protezione internazionale insieme ad altri siti culturali del Paese.

Il ministero della Cultura libanese ha denunciato possibili danni subiti dalla fortezza durante le operazioni militari. Una circostanza che alimenta i timori degli organismi impegnati nella salvaguardia dei beni storici in una regione dove monumenti e siti archeologici si trovano spesso sulla linea del fronte.

Il castello di Beaufort continua così a rappresentare non soltanto una posizione militare strategica, ma anche il simbolo di una terra contesa da secoli, dove storia e guerra sembrano ancora una volta intrecciarsi.