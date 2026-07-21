Regno Unito, comincia l’era Burnham: piano per i prossimi dieci anni Il nuovo premier punta su case popolari, industria, welfare e maggiore autonomia dei territori

Comincia l’era di Andy Burnham a Downing Street. Dopo aver ricevuto formalmente l’incarico da re Carlo III, l’ex sindaco della Grande Manchester ha assunto la guida del governo britannico e presentato al Paese un programma politico costruito attorno a crescita, stabilità e ricostruzione della fiducia nelle istituzioni.

Nel primo intervento davanti al numero 10, pronunciato senza leggio e senza testi visibili, il nuovo primo ministro ha indicato un orizzonte decennale per modificare il modello economico e amministrativo del Regno Unito. La priorità sarà ridurre le disuguaglianze territoriali, intervenire sul costo della vita e restituire prospettive alle comunità industriali del Nord dell’Inghilterra.

La nomina di Burnham, divenuto primo ministro il 20 luglio 2026, chiude il governo di Keir Starmer e apre una nuova fase per il Partito laburista, dopo mesi di tensioni interne e perdita di consenso.

Un piano contro l’instabilità

Il nuovo premier eredita un Paese segnato da una lunga successione di governi, dalla debolezza della crescita e dalla sfiducia nei confronti della politica. Burnham intende presentarsi come il leader capace di interrompere questa instabilità attraverso una programmazione di lungo periodo, meno dipendente dalle emergenze e dalle scadenze elettorali immediate.

Il suo progetto prevede una maggiore devoluzione dei poteri da Westminster alle amministrazioni locali, un rafforzamento dell’intervento pubblico nei settori strategici e una collaborazione con le imprese per sostenere la produzione nazionale. L’impostazione riprende l’esperienza maturata alla guida della Grande Manchester, dove Burnham ha costruito la propria popolarità contrapponendo le esigenze dei territori alle decisioni centralizzate di Londra.

Nel discorso inaugurale il premier ha collegato molti degli squilibri attuali alle trasformazioni economiche avviate negli anni Ottanta, quando privatizzazioni e centralizzazione modificarono profondamente il sistema produttivo britannico. La nuova amministrazione punta ora a una reindustrializzazione accompagnata da investimenti pubblici, infrastrutture e politiche sociali.

Case popolari e lotta ai senzatetto

Tra i primi impegni figura l’aumento dell’offerta di edilizia popolare. Il governo vuole accelerare la costruzione di abitazioni accessibili, intervenire sugli affitti e affrontare l’emergenza dei senzatetto, diventata particolarmente visibile nelle grandi città britanniche.

La promessa di eliminare il fenomeno delle persone costrette a dormire per strada richiama una delle principali battaglie politiche condotte da Burnham durante il mandato da sindaco. Il nuovo premier dovrà però confrontarsi con costi edilizi elevati, scarsità di terreni, vincoli di bilancio e una crisi abitativa che interessa tanto Londra quanto le città del Nord.

Il programma sociale dovrebbe comprendere maggiori risorse per l’assistenza, alleggerimenti fiscali per i redditi più bassi e misure per contenere l’aumento dei canoni. I dettagli finanziari saranno decisivi per valutare la compatibilità tra l’espansione del welfare e l’impegno ad aumentare la spesa per la difesa.

La nuova squadra di governo

La formazione del gabinetto segna una netta discontinuità rispetto all’amministrazione di Starmer. John Healey, già titolare della Difesa e dimessosi durante lo scontro sui finanziamenti militari, è stato scelto come cancelliere dello Scacchiere. A lui spetterà il compito di tradurre il progetto di reindustrializzazione in una politica economica sostenibile, conciliando nuovi investimenti e controllo dei conti pubblici.

Ed Miliband assume la guida del ministero degli Esteri, mentre Shabana Mahmood resta agli Interni. La Difesa passa a Wes Streeting, esponente dell’area blairiana ed ex ministro della Salute, protagonista della rivolta politica che aveva indebolito la leadership precedente.

Dal governo escono invece figure legate alla stagione di Starmer, tra cui David Lammy, che ha lasciato gli incarichi di vicepremier e ministro della Giustizia. Anche il ministro delle Imprese Peter Kyle ha abbandonato l’esecutivo.

Le nomine mostrano il tentativo di Burnham di unire le diverse anime laburiste. La scelta di Healey alle Finanze rassicura l’ala moderata, mentre la promozione di Miliband e il programma sulle nazionalizzazioni rispondono alla componente più interventista del partito.

Le prime telefonate internazionali

Le prime interlocuzioni del nuovo premier hanno riguardato Donald Trump, Volodymyr Zelensky e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La sequenza riflette le priorità immediate del Regno Unito: sicurezza atlantica, sostegno all’Ucraina e ricostruzione delle relazioni con Bruxelles dopo la Brexit.

Nel colloquio con il presidente americano, Burnham ha affrontato la cooperazione militare, la crisi nello Stretto di Hormuz e i rapporti energetici. Il premier ha inoltre invitato Trump a Manchester, città destinata a ospitare il vertice del G20 del 2027.

Con Zelensky, il nuovo governo ha confermato la continuità dell’appoggio britannico a Kiev e l’impegno per il rafforzamento della difesa europea. Il confronto con von der Leyen ha invece aperto la strada a un ulteriore avvicinamento tra Londra e l’Unione europea, senza rimettere formalmente in discussione l’uscita del Paese dall’Ue.

Energia, difesa e industria

Uno dei dossier più delicati sarà quello energetico. Burnham intende sostenere la produzione nazionale e valuta una ripresa delle estrazioni nel Mare del Nord, anche per ridurre la dipendenza dalle importazioni e contenere i costi per famiglie e imprese.

Questa posizione potrebbe creare tensioni con l’ala ambientalista dei laburisti e con gli impegni climatici assunti dal Regno Unito. Il nuovo esecutivo dovrà chiarire come intende conciliare trivellazioni, transizione energetica, nazionalizzazioni e investimenti nelle fonti rinnovabili.

La pressione sui conti pubblici sarà aggravata dalla crescita della spesa militare. La conferma degli impegni con la Nato e del sostegno all’Ucraina potrebbe imporre scelte difficili sul welfare, proprio mentre il governo promette più risorse per assistenza, abitazioni e riduzione delle disuguaglianze.

La sfida del consenso nel Nord

La forza politica di Burnham nasce dalle città e dalle comunità operaie del Nord inglese, dove il Labour ha perso terreno a vantaggio delle destre populiste e del movimento guidato da Nigel Farage. Il premier vuole recuperare quell’elettorato con un programma fondato su lavoro industriale, servizi pubblici e maggiore potere alle amministrazioni locali.

La sua immagine di uomo vicino ai territori rappresenta una rottura rispetto allo stile più istituzionale di Starmer. La popolarità personale, tuttavia, dovrà ora trasformarsi in risultati nazionali. L’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato segnala la prudenza dei mercati davanti a un programma ancora privo di una copertura finanziaria dettagliata.

Il successo del nuovo governo dipenderà dalla capacità di tenere insieme crescita, redistribuzione e stabilità fiscale. Burnham ha costruito la propria ascesa promettendo una politica capace di restituire speranza. A Downing Street dovrà dimostrare che quella promessa può diventare un piano concreto per l’intero Paese.