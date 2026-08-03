Ceuta, perché 50 mila persone hanno attraversato il confine in poche ore Disperazione sociale, voci online e controlli saltati dietro l’assalto all’exclave spagnola

Cinquantamila persone non si sono ritrovate per caso, nello stesso momento, davanti al confine tra Marocco e Spagna. Dietro l’arrivo senza precedenti nell’exclave di Ceuta si intrecciano povertà, aspettative alimentate dai social network, recenti decisioni spagnole sull’immigrazione e il possibile allentamento dei controlli da parte marocchina.

Tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio, decine di migliaia di persone hanno raggiunto il territorio spagnolo via terra o aggirando a nuoto le barriere costiere. Per una città di circa 84 mila abitanti, l’impatto è stato immediato: strade occupate, strutture di accoglienza sature, servizi sanitari sotto pressione e residenti chiusi nelle proprie abitazioni. La maggior parte dei nuovi arrivati è poi rientrata in Marocco, volontariamente o attraverso le procedure concordate tra i due Paesi.

Le promesse diffuse attraverso i social

Una delle spiegazioni riguarda la circolazione di messaggi secondo cui il confine sarebbe rimasto attraversabile e, una volta raggiunta Ceuta, sarebbe stato più facile ottenere documenti o trasferirsi nella Spagna continentale.

Il governo di Pedro Sánchez sostiene che reti criminali e trafficanti abbiano deformato il contenuto di una recente decisione giudiziaria. La sentenza limita, in determinate circostanze, i rimpatri immediati delle persone intercettate in mare, ma non riconosce automaticamente il diritto di restare in Spagna né di proseguire verso altri Paesi europei.

A rafforzare le aspettative potrebbe avere contribuito anche la regolarizzazione straordinaria approvata da Madrid nel 2026. La misura, però, riguarda persone che già vivevano sul territorio spagnolo prima della scadenza stabilita dal decreto. Non offre quindi un percorso automatico a chi ha attraversato il confine durante l’emergenza di Ceuta.

Il comportamento delle autorità marocchine

La seconda questione riguarda ciò che è accaduto sul versante marocchino. Alcuni migranti hanno riferito di avere ricevuto indicazioni dagli agenti presenti nell’area di Fnideq, la città che confina con Ceuta. Altri testimoni hanno parlato di controlli improvvisamente ridotti o del tutto insufficienti rispetto alla massa di persone in movimento.

Non esistono ancora prove pubbliche definitive di un’operazione ordinata dal governo di Rabat. Il precedente del maggio 2021, tuttavia, pesa sull’interpretazione politica della crisi. In quell’occasione circa ottomila persone raggiunsero Ceuta dopo che le forze marocchine avevano allentato la sorveglianza, nel pieno dello scontro diplomatico provocato dal ricovero in Spagna di Brahim Ghali, leader del Fronte Polisario. L’episodio fu interpretato dalle istituzioni europee come una pressione esercitata dal Marocco attraverso la frontiera migratoria.

Nel nuovo caso non è ancora chiaro quale concessione Rabat avrebbe voluto ottenere. Tra le ipotesi circolate figura il riavvicinamento della Spagna all’Algeria, rivale regionale del Marocco. Altri analisti giudicano questa lettura poco convincente, anche perché la crisi è esplosa durante le celebrazioni marocchine per il Giorno del Trono, una ricorrenza utilizzata per mostrare stabilità e risultati economici.

Una scelta preparata da mesi

La dimensione dell’attraversamento indica che non si è trattato soltanto di un moto spontaneo. Molti giovani avrebbero studiato per settimane i percorsi, seguito indicazioni condivise online e acquistato salvagenti o altri strumenti per affrontare il tratto di mare vicino alla spiaggia del Tarajal. Alcuni avrebbero persino frequentato lezioni di nuoto.

Alla base resta soprattutto la frattura economica tra le due sponde. Ceuta rappresenta territorio dell’Unione europea a pochi metri da aree marocchine segnate da disoccupazione giovanile, precarietà e scarse prospettive. La notizia di una temporanea apertura del passaggio ha trasformato questa distanza sociale in una corsa collettiva, nella convinzione che l’occasione potesse durare soltanto poche ore.

Il costo umano e lo scontro politico

Il bilancio provvisorio è di almeno 72 morti. Molte vittime sono annegate tentando di superare le barriere costiere; altre sarebbero rimaste schiacciate nella calca. Più di mille persone hanno avuto bisogno di assistenza medica. Il numero definitivo potrebbe aumentare con il recupero dei corpi lungo la costa.

La tragedia è diventata immediatamente terreno di scontro. Vox e altri movimenti della destra radicale hanno accusato il governo Sánchez di avere creato un incentivo all’immigrazione irregolare. L’esecutivo ha respinto questa ricostruzione, insistendo sul ruolo della disinformazione e sulla necessità di una collaborazione più efficace con il Marocco.

La domanda centrale resta aperta. Se l’afflusso è stato provocato principalmente dalle false promesse dei trafficanti, la risposta dovrà concentrarsi sull’informazione, sulle reti criminali e sulle regole di ingresso. Se invece il confine è stato deliberatamente lasciato aperto, l’episodio assumerebbe i contorni di una pressione politica esercitata attraverso esseri umani vulnerabili.

Il precedente che preoccupa l’Europa

L’Unione europea ha già affrontato l’uso dei migranti come strumento di pressione. Nel 2021 la Bielorussia facilitò l’arrivo di persone provenienti dal Medio Oriente per spingerle verso Polonia, Lettonia e Lituania. Bruxelles reagì rafforzando le frontiere e imponendo nuove sanzioni a Minsk.

Anche la Turchia, dopo l’accordo del 2016 sui rifugiati siriani, ha più volte minacciato di consentire nuove partenze verso l’Europa per ottenere sostegno finanziario e concessioni politiche. Per questo stabilire le responsabilità della crisi di Ceuta non è una semplice disputa tra Madrid e Rabat: significa capire se l’Europa si trovi davanti a un’emergenza migratoria o a una nuova forma di pressione geopolitica.

Le quarantotto ore che hanno sconvolto l’exclave sono terminate, ma le loro conseguenze sono appena cominciate. Le indagini dovranno ricostruire come una voce abbia potuto trasformarsi in un movimento di massa e perché una delle frontiere più sorvegliate del Mediterraneo sia rimasta permeabile proprio nel momento di massima pressione.