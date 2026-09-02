Lipsia, von der Leyen e Rutte: «Più pressione sulla Russia» Dopo l’attacco attribuito a Mosca, Ue e Nato preparano nuove misure e rafforzano la difesa

L’Unione europea e la Nato promettono di aumentare la pressione sulla Russia dopo l’attribuzione a Mosca del tentato attacco contro aerei cargo all’aeroporto di Lipsia/Halle, in Germania. A Bruxelles, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il segretario generale dell’Alleanza Mark Rutte hanno scelto toni netti, presentando il caso tedesco non come un episodio isolato, ma come parte di una sequenza di operazioni ibride che sta costringendo l’Europa a ripensare la protezione di aeroporti, reti energetiche e altre infrastrutture critiche.

Per Berlino, le indagini di polizia, gli elementi raccolti dai servizi di intelligence e le modalità dell’operazione indicano una responsabilità russa nel tentativo di sabotaggio avvenuto il 4 agosto. Un drone con materiale esplosivo e un detonatore era stato individuato nello scalo di Lipsia/Halle, uno dei principali hub cargo europei. Mosca respinge le accuse e nega di essere coinvolta.

Von der Leyen: «L’intimidazione non funzionerà»

Per von der Leyen, l’episodio segna un salto di qualità. La presidente della Commissione ha parlato di materiale di livello militare e di agenti russi operanti sul territorio dell’Unione, sottolineando che un attacco riuscito avrebbe potuto provocare danni molto gravi e anche vittime.

Il messaggio politico rivolto al Cremlino è che azioni di questo tipo non ridurranno il sostegno europeo all’Ucraina. Al contrario, secondo von der Leyen, rafforzano la determinazione delle istituzioni europee. «Non solo manterremo la pressione sulla Russia, la aumenteremo», ha affermato a Bruxelles prima del colloquio con Rutte.

La presidente della Commissione ha inserito Lipsia in un quadro più ampio, segnato da incursioni nello spazio aereo europeo, droni in grado di interferire con il funzionamento degli aeroporti, sabotaggi e minacce alle infrastrutture strategiche. La conseguenza è un cambio di prospettiva: strutture considerate fino a pochi anni fa prevalentemente civili devono ora essere protette anche come possibili bersagli di una pressione ibrida.

Bruxelles punta quindi a migliorare la capacità di individuare rapidamente le minacce e a creare sistemi di allerta più integrati tra gli Stati membri. Sul tavolo resta anche il ricorso a nuove sanzioni una volta accertate le responsabilità, con l’obiettivo di chiudere i canali utilizzati da Mosca per aggirare le misure già in vigore.

Rutte: la Russia è sempre più sconsiderata

Anche Mark Rutte ha descritto una Russia «sempre più sconsiderata». Il segretario generale della Nato ha richiamato l’aumento di missili e droni che attraversano o si avvicinano allo spazio aereo degli alleati lungo il fianco orientale e le attività ostili dirette contro strutture situate nei Paesi dell’Alleanza.

Per Rutte, la risposta deve poggiare sulla capacità di difesa e sulla coesione politica. L’obiettivo di eventuali operazioni russe, ha sostenuto, sarebbe anche quello di creare divisioni tra gli alleati e rendere più difficile il sostegno a Kiev. La linea dichiarata a Bruxelles va nella direzione opposta: mantenere l’unità tra Ue e Nato e accelerare gli investimenti nelle capacità militari e industriali europee.

La vicenda di Lipsia rappresenta così un banco di prova particolarmente delicato. Non si tratta di un attacco militare convenzionale contro uno Stato Nato, ma di una tipologia di minaccia che si colloca nella zona grigia tra sabotaggio, intelligence e guerra ibrida. È proprio questa ambiguità a rendere più complessa la risposta occidentale, chiamata a essere sufficientemente forte da esercitare deterrenza senza trasformare ogni incidente in un meccanismo automatico di escalation.

Il nodo delle nuove sanzioni

Le ipotesi allo studio in Europa comprendono un rafforzamento delle misure contro settori legati all’apparato militare-industriale russo e ulteriori interventi contro i meccanismi utilizzati per eludere le sanzioni. Tra i dossier discussi continua a esserci anche quello della cosiddetta flotta ombra, le navi impiegate per mantenere i flussi commerciali russi aggirando parte delle restrizioni occidentali. Non tutte queste misure sono già state decise, ma Lipsia ha accelerato il confronto politico sulla risposta.

Il governo tedesco ha già annunciato proprie contromisure diplomatiche dopo l’attribuzione dell’attacco. La questione supera però i confini della Germania, perché la sicurezza dei grandi nodi logistici europei è direttamente collegata tanto all’economia civile quanto alle capacità di rifornimento e sostegno dell’Ucraina.

Washington tratta con Kiev sulla licenza dei Patriot

In parallelo alla stretta europea su Mosca si muove il dossier della difesa aerea ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo quanto riferito da ANSA citando Bloomberg, ha confermato che gli Stati Uniti stanno negoziando con l’Ucraina i termini di una licenza legata ai sistemi Patriot.

La questione era stata aperta in luglio, quando il presidente Donald Trump aveva annunciato l’intenzione di consentire a Kiev di produrre tecnologia Patriot. Poche settimane dopo, però, lo stesso Trump aveva precisato che l’intesa non era ancora conclusa e che Washington stava continuando a discuterne. Le parole attribuite ora a Rubio indicano che il negoziato resta aperto.

Per Kiev il punto è strategico. I Patriot sono tra i sistemi più importanti per contrastare missili balistici e attacchi aerei russi, ma la loro produzione è complessa e coinvolge tecnologie sottoposte a forti restrizioni. Anche un accordo sulla licenza non significherebbe quindi una disponibilità immediata di nuovi sistemi: servirebbero capacità industriali, componenti, trasferimento tecnologico e tempi di produzione significativi.

Il doppio binario tra pressione e diplomazia

Resta aperto, allo stesso tempo, il canale di contatto tra Washington e Mosca. Rubio ha definito di routine la recente visita in Russia del direttore della Cia John Ratcliffe, missione che aveva suscitato particolare attenzione perché un capo dell’intelligence americana non si recava a Mosca dal 2021. Ratcliffe ha incontrato i vertici dei servizi russi ma non Vladimir Putin.

Il quadro che emerge è quindi quello di una strategia occidentale su più livelli. L’Europa vuole rafforzare deterrenza, sanzioni e protezione delle infrastrutture, la Nato insiste sulla difesa collettiva e sul sostegno a Kiev, mentre gli Stati Uniti mantengono aperti contemporaneamente il negoziato sugli armamenti per l’Ucraina e canali diretti con Mosca.

Dopo Lipsia, però, il margine politico per una risposta europea più morbida appare ridotto. L’episodio viene ormai trattato a Bruxelles come un precedente che impone di prepararsi a una fase nella quale le operazioni ibride potrebbero non essere più eccezioni, ma una componente stabile dello scontro tra la Russia e l’Occidente.