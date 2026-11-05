Midterm Usa, le donne che riscrivono la storia politica americana Dall'Ohio al Texas, una nuova generazione di governatrici abbatte barriere storiche

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno infranto una serie di barriere che per decenni avevano limitato l'accesso delle donne alle più alte cariche politiche. Dall'Ohio al Texas, dalla Georgia al New Mexico, il voto del 3 novembre ha portato alla guida di diversi Stati donne che hanno scritto pagine inedite della storia americana. Ci sono una medica cresciuta senza una casa, una discendente di schiavi, una rappresentante delle popolazioni native e un'avvocata di origini latinoamericane. Storie personali profondamente diverse, accomunate dalla conquista di incarichi fino a oggi mai ricoperti da donne con le loro esperienze e origini.

Il cambiamento attraversa anche gli schieramenti politici. Accanto alle vittorie democratiche si registra quella della repubblicana Marsha Blackburn, prima donna eletta governatrice del Tennessee. In Minnesota, invece, la democratica Amy Klobuchar raggiunge lo stesso primato. Ma è soprattutto il risultato delle candidate capaci di conquistare Stati tradizionalmente conservatori a raccontare la portata politica di queste elezioni.

Dall'infanzia in una tenda al governo dell'Ohio

La storia più sorprendente è quella di Amy Acton, sessant'anni, diventata la prima donna eletta governatrice dell'Ohio. Da bambina aveva conosciuto la povertà estrema e la condizione di senzatetto, trascorrendo anche un inverno in una tenda. Da quella esperienza è iniziato un percorso che l'ha portata a laurearsi in medicina, a diventare una figura di riferimento della sanità pubblica e infine a conquistare il governatorato.

La sua notorietà risale alla pandemia, quando compariva regolarmente in televisione accanto al governatore repubblicano Mike DeWine per spiegare ai cittadini le restrizioni adottate contro il Covid. Proprio quelle decisioni sono diventate uno dei principali temi dello scontro elettorale con Vivek Ramaswamy, imprenditore del settore biotecnologico sostenuto da Donald Trump e dal vicepresidente JD Vance.

Il candidato repubblicano ha contestato le chiusure delle scuole e delle attività economiche, attribuendo ad Acton la responsabilità delle conseguenze sociali ed economiche delle misure sanitarie. A intervenire in sua difesa è stato lo stesso DeWine, che pure sosteneva politicamente Ramaswamy, ricordando come la responsabilità finale di quelle scelte spettasse al governatore.

La democratica ha impostato la campagna soprattutto sull'aumento del costo della vita e sulle difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria. La vittoria rappresenta anche il suo primo incarico elettivo e riporta il governatorato dell'Ohio ai democratici dopo vent'anni. Nella notte elettorale ha ricordato il proprio passato e indicato nella ricostruzione della fiducia tra cittadini e istituzioni una delle priorità del nuovo mandato, assicurando attenzione anche a chi non l'aveva votata.

Keisha Lance Bottoms e il peso della storia in Georgia

In Georgia, la vittoria di Keisha Lance Bottoms assume un significato che va ben oltre l'alternanza politica. L'ex sindaca di Atlanta diventa la prima donna afroamericana eletta governatrice di uno Stato americano, riportando i democratici alla guida della Georgia per la prima volta dal 1998.

Durante la campagna elettorale, Bottoms aveva richiamato più volte le radici della propria famiglia e il legame con la storia della schiavitù. In particolare, aveva raccontato la visita alla tomba della trisavola Betsy Peek, nata nel 1845, vent'anni prima dell'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti. Il ritrovamento della sepoltura, all'interno di un cimitero dove molte tombe erano rimaste senza nome, era diventato per la candidata un momento di riflessione sulle generazioni di afroamericani alle quali erano stati negati diritti e opportunità.

La sua elezione rappresenta così anche un passaggio simbolico nella lunga storia dell'emancipazione della comunità nera americana.

La sfida elettorale era stata segnata da una fortissima disparità di risorse finanziarie. L'avversario repubblicano Rick Jackson, imprenditore miliardario, aveva investito oltre cento milioni di dollari personali nella corsa al governatorato. Secondo i dati pubblicati in ottobre dal Washington Post, la sua campagna aveva speso o prenotato più di duecento milioni di dollari in pubblicità per le elezioni generali, contro circa un milione destinato dalla candidata democratica.

Nonostante questo divario, Bottoms ha prevalso grazie a una mobilitazione elettorale che ha coinvolto le grandi aree urbane e una parte dell'elettorato moderato. Il sostegno dell'ex presidente Barack Obama ha contribuito ad accrescere la visibilità della candidata, che ha presentato la propria vittoria come il risultato della partecipazione popolare contro il peso delle grandi ricchezze private nella politica.

Deb Haaland, la prima governatrice nativa americana

Nel New Mexico, la vittoria di Deb Haaland segna un altro primato storico. Appartenente al Pueblo di Laguna, la democratica diventa la prima donna nativa americana eletta governatrice di uno Stato.

Per Haaland non si tratta del primo traguardo di questo genere. Nel 2018 era stata una delle prime due donne native americane elette al Congresso degli Stati Uniti, aprendo una nuova fase nella rappresentanza politica delle comunità indigene. Durante la presidenza di Joe Biden aveva poi assunto la guida del Dipartimento dell'Interno, diventando la prima persona indigena a entrare nel governo federale come componente del gabinetto presidenziale.

La sua elezione alla guida del New Mexico aggiunge un nuovo capitolo a una carriera costruita anche sulla difesa dei diritti delle popolazioni native, sulla tutela delle terre ancestrali e sulla valorizzazione delle identità culturali indigene.

Il significato politico del risultato è particolarmente rilevante in uno Stato nel quale le comunità native rappresentano una componente importante della popolazione, ma dove l'accesso ai vertici del potere è rimasto a lungo limitato.

In Texas la svolta di Gina Hinojosa

Anche il Texas cambia pagina. La democratica Gina Hinojosa, avvocata di 52 anni, sconfigge il governatore repubblicano Greg Abbott, che cercava il quarto mandato, e diventa la prima governatrice latina dello Stato.

La sua vittoria interrompe oltre trent'anni di controllo repubblicano del governatorato texano e assume un particolare significato in uno Stato dove la popolazione di origine ispanica ha un peso demografico, economico e culturale determinante.

Il percorso politico di Hinojosa è cominciato lontano dai vertici del potere. A spingerla verso l'impegno pubblico erano state le preoccupazioni per la scuola frequentata dal figlio e per le politiche che minacciavano il sistema dell'istruzione pubblica. Da quella prima esperienza era arrivata la candidatura al consiglio scolastico, seguita dall'elezione alla Camera statale.

La difesa della scuola pubblica è rimasta uno dei punti centrali della sua campagna. Dopo la vittoria, Hinojosa ha annunciato l'intenzione di sostituire fin dal primo giorno del mandato Mike Morath, responsabile dell'istruzione pubblica del Texas.

Il successo elettorale è stato accompagnato anche da un richiamo alle proprie origini familiari. La nuova governatrice ha ricordato gli insegnamenti ricevuti dalla nonna a Brownsville, nella valle del Rio Grande, dove era cresciuta con l'idea che il rispetto di sé e la difesa dei propri diritti fossero valori da tramandare alle generazioni successive.

Un messaggio che durante la campagna è diventato un elemento di identificazione per molte donne latinoamericane del Texas, protagoniste di una mobilitazione decisiva per il risultato elettorale.

Annie Andrews conquista il Senato in Carolina del Sud

La svolta femminile non riguarda soltanto i governatorati. In Carolina del Sud, la pediatra democratica Annie Andrews conquista un seggio al Senato degli Stati Uniti, diventando la prima donna eletta a rappresentare lo Stato alla Camera alta.

La sua vittoria interrompe un lungo predominio repubblicano. La Carolina del Sud non eleggeva un democratico al Senato dal 1998, quando era stato riconfermato Fritz Hollings.

Andrews ha sconfitto la repubblicana Darline Graham, nominata senatrice dopo la morte del fratello Lindsey Graham, avvenuta nel luglio 2026. La candidata conservatrice, sostenuta da Donald Trump, aveva cercato di mantenere il seggio nelle mani del Partito repubblicano, ma non è riuscita a contenere la crescita del consenso democratico.

Medica pediatra e già candidata al Congresso nel 2022, Andrews ha costruito la propria campagna sulle difficoltà economiche delle famiglie, sull'aumento dei costi sanitari e sulla necessità di contrastare la corruzione a Washington.

La sua affermazione è diventata uno dei risultati più significativi della notte elettorale anche per il carattere tradizionalmente conservatore dello Stato.

I primati di Blackburn e Klobuchar

Le elezioni hanno prodotto risultati storici anche in altri due Stati. In Tennessee, la repubblicana Marsha Blackburn, già senatrice federale, diventa la prima donna eletta governatrice. La sua vittoria dimostra che l'avanzata della rappresentanza femminile non riguarda esclusivamente il fronte democratico, ma attraversa l'intero sistema politico americano.

In Minnesota, invece, è la democratica Amy Klobuchar a conquistare il governatorato, diventando la prima donna eletta alla guida dello Stato. Dopo una lunga esperienza al Senato federale e una candidatura alle primarie presidenziali democratiche del 2020, Klobuchar raggiunge un nuovo traguardo politico.

Le due vittorie, maturate in contesti elettorali profondamente differenti, confermano un cambiamento che riguarda tanto la partecipazione femminile quanto la capacità delle donne di raggiungere posizioni di comando nei rispettivi partiti.

La nuova geografia del potere americano

La portata di questi risultati va oltre il numero delle donne elette. Per la prima volta, figure provenienti da minoranze etniche e comunità storicamente sottorappresentate conquistano contemporaneamente alcuni dei più importanti incarichi istituzionali del Paese.

Le storie di Amy Acton, Keisha Lance Bottoms, Deb Haaland e Gina Hinojosa raccontano percorsi differenti, nei quali esperienze familiari, difficoltà economiche, identità culturali e impegno civile hanno avuto un ruolo decisivo nella costruzione del consenso.

Le nuove governatrici dovranno ora misurarsi con le aspettative degli elettori e con le difficoltà concrete dell'amministrazione. Il costo della vita, la sanità, la scuola e le disuguaglianze sociali sono stati tra i temi che hanno determinato le loro campagne e saranno anche i principali terreni sui quali verrà valutato il loro operato.

Rimane intatto il soffitto di cristallo più alto della politica americana, quello della Casa Bianca, mai occupata da una donna. Ma il voto del 3 novembre 2026 ha già modificato la geografia del potere negli Stati Uniti, mostrando come esperienze e identità un tempo considerate marginali possano arrivare al centro della vita istituzionale del Paese.