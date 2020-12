Olimpiadi, doping Russia: il Tas dimezza la squalifica Da quattro a due anni: fuori dai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e Pechino 2022

Squalifica ridotta ma niente Giochi di Tokyo la prossima estate, nè l'Olimpiade invernale in programma a Pechino nel 2022. Il Tribunale arbitrale di Losanna ha ridotto da quattro a due anni la sanzione inflitta dalla Wada alla Russia, con gli atleti che potranno prendere parte ai Giochi e ai Mondiali da qui al 16 dicembre 2022 solo come neutrali qualora provino di non essere coinvolti e di non aver beneficiato di alcuna azione fraudolenta. (Italpress)