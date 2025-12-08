L'Onu alla Russia: «Restituite i 20mila bambini rapiti in Ucraina» Maria Zabolotskaya ha criticato la risoluzione definendola "piena di accuse mendaci"

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha chiesto il ritorno immediato e incondizionato dei bambini ucraini "trasferiti forzatamente" in Russia. Una questione delicata mentre Kiev e Mosca cercano di negoziare la fine dei combattimenti. L'Assemblea ha adottato la risoluzione non vincolante con 91 voti favorevoli, 12 contrari e 57 astensioni. La Russia e' tra gli Stati che hanno respinto la misura. La risoluzione "chiede alla Federazione Russa di garantire il ritorno immediato, sicuro e incondizionato di tutti i bambini ucraini che sono stati trasferiti o deportati forzatamente". Invita inoltre Mosca a "cessare, senza indugio, qualsiasi ulteriore pratica di trasferimento forzato, deportazione, separazione dalle famiglie e dai tutori legali, cambiamento di status personale, anche attraverso la cittadinanza, l'adozione o l'affidamento in famiglie affidatarie, e l'indottrinamento dei bambini ucraini". L'Ucraina ha accusato la Russia di aver rapito almeno 20.000 bambini ucraini dall'inizio del conflitto nel febbraio 2022.

Mariana Betsa, viceministro degli Esteri ucraino, ha affermato che la Russia e' responsabile della "piu' grande operazione di sequestro statale della storia". Finora, piu' di 1.850 bambini sono stati ritrovati e riportati a casa. Non ci sara' una pace giusta in Ucraina senza l'immediato e incondizionato ritorno dei nostri bambini a casa", ha dichiarato Betsa dal podio prima del voto. Mentre la Russia ammette che alcuni bambini sono stati prelevati dalle zone di combattimento per la loro stessa protezione, la viceinviata di Mosca alle Nazioni Unite, Maria Zabolotskaya, ha criticato la risoluzione definendola "piena di accuse mendaci". "Ogni voto a favore della risoluzione e' un sostegno alle menzogne, alla guerra e allo scontro. Ogni voce contraria e' un voto per la pace", ha affermato.