Marta Bassino vince il gigante di Kranjska Gora Federica Brignone si piazza in quinta posizione

Marta Bassino vince lo slalom gigante di Kranjska Gora, gara di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'azzurra, che aveva chiuso in testa alla fine della prima manche, trionfa archiviando l'appuntamento sulla pista slovena con il tempo complessivo di 2'11"90. Completano il podio la francese Tessa Worley e la svizzera Michelle Gisin. Petra Vlhova è quarta, mentre Mikaela Shiffrin è sesta. Fuori dalla top-3 Federica Brignone che si piazza in quinta posizione, guadagnandone una rispetto alla prima manche. Conquistano punti importanti Sofia Goggia e Elena Curtoni con due buoni piazzamenti: la bergamasca è 15^ mentre la sorella di Irene chiude 16^. Non si sono qualificate per la seconda manche le altre azzurre, ovvero Roberta Melesi, Roberta Midali, Valentina Cillara Rossi, Luisa Matilde Maria Bertani e Laura Pirovano.

In campo maschile, Manuel Feller trionfa nello slalom di Flachau che ha sostituito l'appuntamento di Wengen. L'austriaco ferma il cronometro in 1'50"27 davanti a Clement Noel e Marco Schwarz. Stefano Gross chiude diciannovesimo. Esce di pista invece Manfred Moelgg, non portando a casa punti. Non si sono qualificati per la seconda manche Alex Vinatzer (terza uscita di fila), Simon Maurberger, Riccardo Tonetti, Tommaso Sala, Federico Liberatore, Giuliano Razzoli e Hans Vaccari. (Italpress)