Motomondiale: incendio al circuito di Termas de Rio Hondo Danni ingenti ma per fortuna nessuna vittima

Numerosi danni ma fortunatamente nessuna vittima. La scorsa notte l'autodromo argentino di Termas de Rio Hondo e' stato colpito da un incendio sulle cui cause le autorita' stanno ancora indagando. Secondo le prime ricostruzioni, pero', avrebbe avuto origine nella zona dei box e le fiamme hanno raggiunto anche la sala stampa e l'area Vip.

I gestori dal circuito hanno gia' fatto sapere che ci vorra' del tempo per ricostruire le aree danneggiate, con l'auspicio che sia tutto in pronto per ospitare a novembre la MotoGp. (Italpress)