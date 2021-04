Pole di Quartararo a Portimao, Bagnaia retrocesso, Marquez 6° Valentino Rossi è stato eliminato in Q1 e partirà dalla 17esima casella in sesta fila

Finale con giallo nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Francesco Bagnaia aveva conquistato la pole position, ma il suo tempo è stato cancellato perchè realizzato sotto bandiera gialla. E così la pole è andata a Fabio Quartararo su Yamaha, che ha preceduto di 89 millesimi Alex Rins su Suzuki e di 129 Johann Zarco su Ducati. "Per quanto mi riguarda non è una vera pole, so che Bagnaia ha fatto un tempo impossibile da pensare per me. La meritava lui", le parole di Quartararo. Seconda fila per Jack Miller (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha) e Marc Marquez (Honda), mentre dalla terza partiranno Aleix Espargaro (Aprilia), Luca Marini (Ducati) e Joan Mir (Suzuki). Altra qualifica complicata per Valentino Rossi: il pilota della Yamaha Petronas è stato eliminato in Q1 e partirà dalla 17^ casella in sesta fila. Oltre a Jorge Martin, in ospedale per accertamenti dopo la brutta caduta in FP3, non è sceso in pista anche il giapponese Takaaki Nakagami, ancora dolorante dopo la scivolata di ieri. Il nipponico della Honda proverà fino all'ultimo a essere in gara. (Italpress)