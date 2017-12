Sciarpe e plaid per i senza fissa dimora Un gesto di solidarietà in favore dei più deboli

"Domano martedì 26 dicembre dalle ore 12 davanti alla Feltrinelli Express ci incontreremo per lasciare una sciarpa e un plaid sulle panchine della stazione centrale per donare un Natale un po' più caldo a chi trascorrerà su quelle panchine l'intera nottata.

Il coordinamento regionale delle Donne Verdi della Campania quindi distribuirà sciarpe, plaid e tutto ciò che può dare conforto a quanti trascorreranno questo inverno in strada. "Per un Natale più caldo" è l'iniziativa con la quale abbiamo deciso di offrire un gesto d'amore ai senza fissa dimora.

La solidarietà è una delle caratteristiche del nostro gruppo in una città che deve puntare ad essere accogliente per tutte le persone, soprattutto quelle in difficoltà".

Lo ha dichiarato Fiorella Zabatta componente dell'esecutivo nazionale dei Verdi: "Non bisogna mai dimenticare gli ultimi e i più deboli - ha affermato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli confermando il totale sostegno all'iniziativa - e voglio rinnovare il ringraziamento da parte dei Verdi a coloro che sono da sempre impegnati a sostegno dei senza fissa dimora aiutandoli durante tutto l'anno e anche alle banche che hanno dato disponibilità a offrire riparo ai senza fissa dimora lasciando aperte le porte degli sportelli e delle stazioni metro negli orari notturni nei periodi di gran freddo".