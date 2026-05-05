Festa della Mamma a Napoli: mostre, eventi e visite guidate per il 10 maggio Alcune idee per trascorrere a Napoli la Festa della Mamma in famiglia

La mamma è sempre la mamma. E per festeggiarla, domenica 10 maggio, Napoli offre tante attrazioni ed eventi che vanno oltre il semplice regalo materiale. Una giornata da vivere in famiglia, scoprendo le bellezze artistiche e culturali che il capoluogo campano ha da offrire: un modo diverso per stupire la propria mamma.

La Festa della Mamma si celebra anche in concomitanza del Maggio dei Monumenti, manifestazione culturale promossa dal Comune di Napoli, che va dal 2 maggio al 2 giugno, valorizzando la storia e la cultura dei luoghi caratteristici della città. Il Maggio dei Monumenti è alla sua 32esima edizione e quella di quest’anno è dedicata al tema “I colori di Napoli”, con il sottotitolo “Ebbra di luce, folle di colori”, ispirato a un celebre verso di Matilde Serao.

I tour del Maggio dei Monumenti per il 10 maggio

Nell’ambito del Maggio dei Monumenti, il Comune di Napoli propone “Tinte forti”: una mostra diffusa che attraversa la città in un grande e suggestivo racconto urbano. Il palinsesto propone un’esperienza immersiva articolata in otto sezioni tematiche, ciascuna dedicata a un nucleo cromatico e narrativo specifico, e a una serie di aperture straordinarie.

Tra le visite disponibili il 10 maggio vi sono:

BLU OLTREMARE | POSILLIPO TRA VILLE, LEGGENDE E ANTICHI PERCORSI : due tour con partenza alle ore 10:00 e alle ore 11:00 da Piazza Salvatore Di Giacomo (80123 Napoli). Una passeggiata panoramica lungo via Posillipo e le sue discese al mare, fino a Largo Sermoneta, per offrire una riflessione sull’orizzonte marino come confine e identità.

: due tour con partenza alle ore 10:00 e alle ore 11:00 da Piazza Salvatore Di Giacomo (80123 Napoli). Una passeggiata panoramica lungo via Posillipo e le sue discese al mare, fino a Largo Sermoneta, per offrire una riflessione sull’orizzonte marino come confine e identità. COLORI RIBELLI | IL PARCO DEI MURALES DI PONTICELLI: due tour con partenza alle ore 10:00 e alle ore 11:00 dal Parco Merola (Viale Aldo Merola, 16 – 80147 Napoli). La sezione racconta i murales del Parco Merola firmati, tra gli altri, da Jorit, Zed1, La Fille Bertha e Rosk & Loste, valorizzando l’intervento artistico come colore della rigenerazione urbana.

Cosa fare a Napoli per la Festa della Mamma: visite guidate

Sempre nell’ambito del Maggio dei Monumenti, vi sono una serie di eventi e visite guidate programmate nelle varie Municipalità, tra cui:

L’aerea Pedamentina e la bianca Certosa | Ore 9:30 e 11:30 da Largo San Martino (Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite) – Sulle note di celebri canzoni, accompagnati da una compagnia di guitti d’altri tempi, si parte per un viaggio immaginario tra ombre e misteri, persi nella nebbia del passato.

| Ore 9:30 e 11:30 da Largo San Martino (Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite) – Sulle note di celebri canzoni, accompagnati da una compagnia di guitti d’altri tempi, si parte per un viaggio immaginario tra ombre e misteri, persi nella nebbia del passato. L’acqua sotto la città | Ore 9:30 e 11:30 dalla Basilica di San Giovanni Maggiore (Rampe San Giovanni Maggiore – 80134 Napoli) con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Alla scoperta della Napoli sotterranea, dove l’acqua svolge da secoli una funzione essenziale, tra falde, cisterne, sistemi di raccolta idrica e tracce di antichi complessi termali.

Per scoprire altre visite guidate consultare i programmi sul sito del Comune di Napoli: CLICCA QUI

Le mostre a Napoli il 10 maggio

Tantissime anche le mostre calendarizzate in questo periodo a Napoli, che possono arricchire il giorno della Festa della Mamma. Tra queste vi è il percorso espositivo Warhol Vs Banksy Passaggio a Napoli presso Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia: con al centro il percorso innovativo e rivoluzionario di questi due grandi artisti.

Il MANN invece ospita la mostra “Parthenope. La Sirena e la città”, dedicata al lunghissimo rapporto della Sirena Partenope con la città di Napoli tra storia, miti, archeologia e antropologia culturale.

Gallerie d’Italia offre il percorso espositivo “OBEY: Power to the peaceful”, dedicato all’artista statunitense Shepard Fairey (Charleston, 1970) in arte OBEY, uno dei più influenti della scena urbana contemporanea.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa presenta Vintage Vibes: Passioni su Ruote, promossa dalla Fondazione FS Italiane. L’esposizione propone un percorso immersivo dedicato all’evoluzione della mobilità italiana: un dialogo inedito tra treni storici, automobili d’epoca e icone del design del Novecento.

Luoghi riaperti al pubblico da non perdere

Un giorno per scoprire sempre di più la città e ritrovare luoghi per anni chiusi al pubblico, come ad esempio il Cimitero delle Fontanelle (riaperto al pubblico il 18 aprile è aperto dalle 10:00 alle 18:00 ed è visitabile su prenotazione) e la Biblioteca dei Girolamini.

Altre novità che offre il capoluogo campano sono quelle proposte dal MUDD - Museo Diocesano Diffuso di Napoli, come le visite alla Chiesa di San Giovanni a Carbonara o il percorso sui tetti del Duomo.