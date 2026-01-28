Tema Maggio dei Monumenti 2026 è 'I colori di Napoli' Pubblicata la manifestazione d'interesse

È "I colori di Napoli" il tema scelto per l'edizione 2026 del Maggio dei Monumenti, rassegna culturale che caratterizza la primavera napoletana dal 1994, in programma quest'anno dal 2 maggio al 2 giugno. Il tema scelto per l'edizione 2026 è "un omaggio simbolico all’anima plurale e cangiante della città". Quattro i colori protagonisti: giallo, azzurro, bianco e rosso, ciascuno ispirato ai quattro elementi naturali, terra, acqua, aria e fuoco, che hanno caratterizzato le precedenti edizioni del Maggio dei Monumenti. "Un itinerario cromatico che intreccia natura, arte e memoria, offrendo nuove prospettive di lettura del patrimonio materiale e immateriale della città".

Il Comune di Napoli ha pubblicato la manifestazione d'interesse per la costituzione di un calendario condiviso di iniziative culturali auto-sostenute e auto-organizzate da includere nella programmazione del Maggio dei Monumenti 2026; l'avviso è rivolto "a tutti i soggetti (imprese, associazioni, enti, consorzi, cooperative, istituti di cultura, fondazioni, persone fisiche) in forma singola o associata, che siano in regola con la normativa vigente e operanti nel settore culturale".