Mare forza 7, a Capri fermi in banchina i mezzi veloci Gli unici collegamenti sono assicurati dal traghetto Caremar

Il mare forza 7 con onde alte più di tre metri ha tenuto fermi ai moli di Carpi tutti i mezzi veloci, catamarani, aliscafi e traghetti veloci. L'unica a mantenere i collegamenti con Napoli e la Penisola è stata l'Adeona, il traghetto ammiraglio della Caremar, chiamata anche nave lenta che ha lasciato l'isola effettuando la prima corsa per Napoli alle 6.50, per rientrare poi a Capri ed effettuare la seconda corsa della giornata per Sorrento alle 13.30, per rientrare da Sorrento alle 14.40. Alle 18.00 l'Adeona ha ripreso la partenza per Napoli verso Calata di Massa ed è prevista la ripartenza per Capri alle 19.40 con il suo carico di passeggeri e veicoli. Il bollettino meteo annuncia un miglioramento per domani e la situazione mare e trasporti dovrebbe andare man mano normalizzandosi.