Napoli, sorpreso con la droga e arrestato: manette per un 18enne egiziano

La polizia ha arrestato un 18enne egiziano, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della pubblica amministrazione.
In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno sorpreso il giovane nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente in piazza Principe Umberto.
Lo stesso, alla vista degli operatori, prontamente intervenuti ha tentato di darsi alla fuga finché non è stato bloccato, con non poche difficoltà e a seguito di una colluttazione, durante la quale ha danneggiato la divisa ad un operatore.
Inoltre, il 18enne è stato trovato in possesso di 20 stecche di hashish del peso di circa 30 grammi e 145 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.