Comune di Sant'Agnello: approvato il bilancio di previsione Invariata l’aliquota Imu. Inserita in bilancio l’opera autofinanziata per i nuovi loculi

Nella seduta del 28 gennaio 2026, conclusa poco fa, il consiglio comunale di Sant’Agnello ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028.

Le entrate ordinarie provenienti da fiscalità locali non hanno subito variazioni. È confermata l’esenzione fiscale per l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale Irpef, l’imposta che si applica sul reddito complessivo delle persone fisiche, in particolare per i redditi fino a 10mila euro, fissata allo 0,70%, anche quest’anno la più bassa dei Comuni peninsulari, insieme a Sorrento. Invariata anche l’aliquota IMU, nonostante l’aumento dei costi.

È stata inoltre inserita nel bilancio di previsione l’opera autofinanziata per la costruzione dei nuovi loculi del cimitero comunale.

L’intervento nasce con l'obiettivo di completare il complesso cimiteriale e rispondere alle numerose richieste dei cittadini, prevedendo sia la costruzione di nuovi nicchiai, secondo le indicazioni del piano regolatore cimiteriale, sia importanti opere di manutenzione straordinaria.

Il progetto dei nuovi loculi comunali è stato ampliato rispetto all’originale in ragione dell’elevato numero di domande ricevute dagli utenti.

Si tratta di un’operazione autofinanziata, senza aggravi per le tasche dei cittadini, perché i nuovi loculi si costruiranno con i fondi provenienti dal ricavato delle vendite delle nicchie.