Napoli ai playoff di Champions: tutte le combinazioni possibili Ancora tutto in ballo al "Maradona"

Napoli-Chelsea, dentro o fuori dalla Champions e si decide tutto in una notte al "Maradona".

Partiamo dal peggiore degli scenari: in caso di sconfitta al 'Maradona' contro il Chelsea, gli azzurri saranno eliminati a meno che Olympiacos e Athletic Bilbao perdano con uno scarto superiore alla squadra di Conte. Vediamo invece gli altri due scenari, in caso di vittoria e in caso di pareggio del Napoli.

Il Napoli batte il Chelsea e almeno una fra Qarabag, Galatasaray, Olympique Marsiglia, Monaco, Bayer Leverkusen, Psv, Athletic Bilbao e Olympiacos non vince;

se il Napoli pareggia col Chelsea, serve la sconfitta con due gol di scarto del Bayer Leverkusen oppure la sconfitta di una tra Monaco, Psv, Olympiacos e Athletic Bilbao per entrare tra le prime 24.