Papa Leone XIV a Napoli venerdì 8: chiuse tutte le scuole della città Il sindaco Manfredi ha firmato in queste ore l'ordinanza

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , ha firmato oggi l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio cittadino per la giornata di venerdì 8 maggio 2026.

Le ragioni del provvedimento

"Il provvedimento si è reso necessario in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV alla città di Napoli. Il percorso papale interesserà alcune strade e arterie delle cittá: al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, nonché il regolare svolgimento dell'evento e l'ampia partecipazione allo stesso, l'amministrazione ha ritenuto opportuno limitare gli spostamenti degli alunni e del personale scolastico. La decisione mira inoltre a prevenire disagi al servizio di trasporto scolastico e alla fornitura dei pasti, che potrebbero essere compromessi dalle restrizioni alla viabilità", come si legge in una nota di Palazzo San Giacomo.

Il provvedimento riguarda le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido.