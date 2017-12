Allan, campione e cuore buono: Natale tra i bimbi del Monaldi La giornata speciale

Sorrisi, gioia, solidarietà e speranza. Succede al Monaldi tra i bimbi ricoverati in attesa di trapianto, grazie alla visita odierna del calciatore azzurro Allan, che ha deciso di trascorrere il suo Natale nell'ospedale collinare. Prima nella Terapia intensiva del reparto di Cardiochirurgia adulti a portare il sorriso ad un ragazzo di 14 anni con una miocardite dilatativa e poi giù al Centro trapianti dove i bambini e i ragazzi hanno fatto festa con lui. Sorrisi e speranza. Un giorno diverso per i piccoli in attesa di cura.

"Per mio figlio è stato splendido, e per tutti i ragazzi ed i bambini, ma soprattutto è stata ancora una volta una occasione per parlare di donazione che vuol dire vita" dice Mena Di Maso dell'associazione "Donare è Vita" all'Ansa, mamma di Vincenzo da poco dimesso dall'ospedale dopo una lunga degenza. ''É grazie alle cure speciali che fanno solo qui al Centro trapianti di Napoli che è stato possibile trascorrere il Natale a casa'' aggiunge la donna.