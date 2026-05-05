Lukaku a Castel Volturno: arriva il report ufficiale del Napoli Romelu Lukaku torna a Castel Volturno: il comunicato del Napoli

Romelu Lukaku è rientrato quest'oggi a Castel Volturno, dopo aver trascorso le ultime due settimane in Belgio. Il rientro questa volta è diverso dall'ultimo: Lukaku precedentemente era tornato al Training Center per incontrare unicamente Giovanni Manna e ripartire verso il Belgio stesso in giornata.

Oggi, invece, il belga fa il suo rientro in città ed inizia a svolgere allenamento stesso a Castel Volturno.

Il comunicato della SSC Napoli su Lukaku

La SSC Napoli, mediante report ufficiale, ha reso noto che la squadra ha svolto una seduta pomeridiana di allenamento, dopo il pareggio contro il Como, con una sessione di ripresa. Su Romelu Lukaku il club ha evidenziato che il calciatore ha svolto lavoro individuale.

Di seguito il testo del comunicato del Napoli del 5 maggio:

«SSC Napoli Training Center - Dopo il pareggio di Como, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato, lunedì alle 20:45 al Maradona contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato una sessione di ripresa.

Romelu Lukaku è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto un lavoro individuale».