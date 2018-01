"Razzismo, odio e frasi choc contro Napoli" Borrelli: "Anche gli alleati di Salvini cominciano a capire che i Leghisti odiano il Sud"

“Che il cambio di passo verso i meridionali imposto alla Lega da Salvini fosse solo un’operazione elettorale per prendere qualche voto al Sud era chiaro a tutti ma è importante però che anche i suoi alleati di centrodestra evidenzino le parole razziste di alcuni esponenti del carroccio verso Napoli e i napoletani, come ha fatto in queste ore il consigliere regionale dei Fratelli d’Italia, Luciano Passariello”.

Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il portavoce regionale del Sole che ride, Vincenzo Peretti, per i quali “le parole usate dal parlamentare Gianluca Pini che s’è complimentato con l’Atalanta per aver vinto a Napoli scrivendo sui social che si trattava di una vittoria all’estero non ammettono altre decisioni se non l’espulsione immediata”.

“Se Salvini candiderà Pini alle prossime elezioni politiche confermerà, ancora una volta, che i leghisti continuano a odiare il Sud e che i voti che prenderanno nel Mezzogiorno saranno usati per poter sostenere altre politiche contro i meridionali come le tante portate avanti negli anni in cui erano al governo con Forza Italia” ha aggiunto Borrelli per il quale “i napoletani e tutti i meridionali non devono cadere nella trappola tesa da Salvini e da qualche riciclato di centrodestra che stanno provando a raggranellare qualche voto al Sud puntando sul razzismo verso gli immigrati, anche perché, una volta ottenuti i voti, i meridionali torneranno a essere i primi obiettivi delle invettive dei leghisti.