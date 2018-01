L'abbraccio del Papa ai bimbi malati della Terra de Fuochi «Ci ha dato la forza di continuare a lottare»

Un abbraccio che ha commosso tutti.

Prima di entrare stamane in Piazza San Pietro per l'udienza generale, papa Francesco ha voluto stringere a sé e benedire 25 bambini di Napoli malati di leucemia e di tumore, sostenuti dall'associazione «Angeli guerrieri della terra dei fuochi» e accompagnati dai loro familiari. Il Papa - riferisce l'Osservatore Romano - li ha accolti nell'aula Paolo VI, in modo che non prendessero freddo. «Un gesto delicatissimo e paterno - dice Concetta Zaccaria, responsabile dell'associazione ». Le foto sono state condivise anche sulla pagina facebook dell'associazione e mostrano la commozione dei piccoli.



Tutti hanno preparato un piccolo dono per Francesco. Ma «il regalo più grande - riconosce Concetta - ce lo ha fatto lui dandoci la forza per continuare a lottare».

«Non immaginavamo una simile accoglienza , dimostrazione viva di quanto questo pontificato sia vicino ai fedeli e ai sofferenti. Un’ emozione indescrivibile, una coroncina donata ad ogni guerriero e a ogni mamma . E la meraviglia è che, nonostante L'emozione immensa, ogni mamma ha affidato alle preghiere del Pontefice tutti i bimbi del Pausilipon e del Policlinico, così come solo una mamma poteva fare

E Papa Francesco ha chiesto loro di pregare per Lui».