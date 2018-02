Mezzo milione con un gratta e vinci. Maxi vincita in Campania Gioca cinque euro, il tris vincente, il biglietto fortunato

La fortuna bacia Napoli, precisamente il quartiere Vomero, dove una signora ha vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci da appena 5 euro. Un tris vincente che ha regalato il sogno di una vita alla fortunata giocatrice. La vincita si è materializzata all’interno della tabaccheria di via Michele Kerbaker, come riporta napolitoday. Top secret l'identità della fortunata giocatrice. Nessuna indiscrezione trapela su chi sia la fortunata cliente.

Il biglietto fortunato verrà controllato e validato dal terminale online del rivenditore, che dovrà digitare il codice identificativo ed un codice segreto. Il titolare del punto vendita è l’unico soggetto autorizzato ad operare su quel terminale e, quindi, a validare il biglietto vincente presentato dal giocatore.

In caso di vincita con il gratta e vinci, il modo di incassare il biglietto fortunato dipende dall’entità della vincita stessa come riporta il portale agenzia delle dogane e monopoli.

Nello specifico:

Sulla base della convenzione AAMS/ Lotterie Nazionali s.r.l., spetta al concessionario provvedere al pagamento dei biglietti vincenti, avvalendosi di uno o più istituti bancari, che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale, attualmente Intesa Sanpaolo.

Le modalità di pagamento dei premi sono le seguenti:

Per premi fino a 500 euro - presentazione e validazione del biglietto e pagamento presso un qualsiasi punto di vendita autorizzato.

Per premi da 501 euro a 10.000 euro - presentazione e validazione del biglietto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. La validazione del biglietto attiva una procedura di prenotazione della vincita ed il conseguente pagamento secondo la modalità scelta dal vincitore (con assegno circolare presso un'Agenzia di Intesa Sanpaolo oppure attraverso bonifico bancario o postale).

Per premi superiori a 10.000 euro – presentando il biglietto o facendolo pervenire a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi del concessionario “Lotterie Nazionali S.r.l. - viale del Campo Boario 56/D - 00153 Roma, che rilascerà al giocatore apposita ricevuta. In alternativa il biglietto può essere presentato presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In questo caso la Banca provvede al ritiro del biglietto, rilasciando apposita ricevuta, ed al suo inoltro al concessionario che provvederà al pagamento secondo la modalità scelta dal vincitore.

Per tutte le fasce di premio il reclamo della vincita deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di chiusura della lotteria.

Lotterie istantanee telematiche

Differenziate in funzione dell’importo della vincita, le modalità di pagamento prevedono l’accredito diretto sul conto di gioco per le vincite di importo fino a 10.000 euro; al di sopra di tale soglia, la vincita è certificata da un’apposita commissione presieduta da AAMS ed è pagata al giocatore dall’ufficio premi del concessionario “Lotterie Nazionali S.r.l.” secondo la modalità scelta dal giocatore.

