Meteo, San Valentino artico:pioggia e neve anche a basse quote Ecco cosa ci aspetta

Cambia il meteo, torna il gelo. Le previsioni parlano di un brusco abbassamento delle temperature e l'arrivo della dama bianca a basse quote al centro sud.

TORNA IL MALTEMPO SU DIVERSE REGIONI – “Nuovo vortice mediterraneo interesserà l’Italia tra lunedì e martedì, portando maltempo su diverse regioni” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “le regioni più colpite saranno quelle del Centrosud e in particolare adriatiche e meridionali, fenomeni invece in genere più occasionali su centrali tirreniche e Sardegna. Coinvolto anche il Nordest, mentre il Nordovest resterà ai margini con qualche precipitazione essenzialmente su Lombardia orientale e Levante Ligure.

NEVE A QUOTE BASSE AL NORDEST – “L’interazione con l’aria fredda proveniente dal Nord Europa favorirà nevicate a quote collinari sul Nordest, ma a tratti anche in pianura sull’Emilia Romagna entro lunedì notte” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “fiocchi non esclusi in città come Reggio Emilia, Modena, Bologna, Imola e a tratti anche a Rimini; neve in collina anche sulle alte Marche con fiocchi possibili ad Urbino. Sull’Appennino centrale neve mediamente oltre 700-1000m, oltre 1000-1500m su quello meridionale ma con quota in generale calo nel corso di martedì, quando i venti ruoteranno da Nord favorendo un diminuzione delle temperature.”

TEMPERATURE – “Le temperature saranno in calo sul Nordest con clima freddo, in temporaneo aumento invece al Centrosud dove soffieranno venti anche tesi tra Ponente, Libeccio e Scirocco. Generale flessione delle temperature tra martedì e mercoledì quando subentreranno venti di Maestrale e Tramontana, con mari molto mossi o agitati”.