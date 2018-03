Picasso a Nola, una mostra per restaurare le opere della città Da oggi l'importante iniziativa promossa dall'amministrazione del sindaco Biancardi

Arriva Picasso a Nola. L'importante appuntamento, promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Geremia Biancardi con l'assessore alla cultura Cinzia Trinchese, è in programma da oggi nella chiesa dei Santi Apostoli. La mostra, dal tema Pablo Picasso e le sue muse, che vede l’apporto storico-critico di Marco Alfano, traccia all’interno della multiforme esperienza del grande artista spagnolo una linea di attenzione al rapporto – controverso e allo stesso tempo centrale per la sua poetica – con alcune figure femminili attratte dall'aspetto carismatico di Picasso. Tra queste, due gli furono vicine in anni fondamentali nel corso della sua lunga vita e al contempo erano artiste anch’esse a pieno titolo: Dora Maar (1907-1997) e Françoise Gilot (1921). La mostra affianca alle opere grafiche di Picasso i lavori di queste due donne, rilevando somiglianze e differenze nella loro poetica. In esposizione saranno presenti sessantadue opere grafiche di Pablo Picasso, con due importanti serie complete: trentuno incisioni a bulino di Carmen (1949), e trentuno incisioni all'acquaforte, all'acquatinta puntasecca e bulino di Le Corps Perdu (1950). In mostra inoltre, due disegni, quattro opere grafiche e la serie Le Temps Déborde, eseguita da Dora Maar in collaborazione con Man Ray. Compagna e modella di Picasso per nove anni, la Maar aveva documentato con le sue fotografie, durante l’occupazione nazista di Parigi nell’estate del 1937, la tormentata composizione di Guernica. Della giovane pittrice Françoise Gilot, che dal 1943 prenderà il posto di Dora nella vita di Picasso, sono esposte invece due serie litografiche complete: Pages d'amour e Tout dire, entrambe datate 1951. La mostra ospita infine una documentazione fotografica di rilievo posta a corredo del tracciato espositivo: si tratta di alcuni celebri scatti della vita quotidiana di Picasso eseguiti dal grande fotografo Robert Capa e qui presenti in una rara stampa coeva eseguita dalla Magnum, la più celebre agenzia fotografica fondata nel 1947 da Capa, Henri Cartier-Bresson e altri celebri fotografi.

“Sostieni la cultura della tua città”: è l'iniziativa promossa dal comune di Nola, guidato dal sindaco Geremia Biancardi, in occasione della mostra dell'artista spagnolo Pablo Picasso. Con un biglietto simbolico di ingresso pari a 1 euro, tutti i visitatori contribuiranno al recupero delle tele che completano la decorazione della navata centrale della chiesa dei Santi Apostoli. La mostra è curata dall'assessore ai beni culturali, Cinzia Trinchese. Ad accogliere i visitatori i volontari dell'associazione Meridies con gli alunni delle scuole cittadine. “Rendiamo omaggio al prestigio di una città storica che, con le sue tradizioni di cui è espressione, è diventata patrimonio dell’umanità - spiega l’assessore alla cultura, Cinzia Trinchese - Un’esperienza che rimarrà indelebile e che si fa portavoce dell'iniziativa ‘l’arte finanzia l’arte’ che consentirà, con il costo simbolico di 1 euro lasciato dai visitatori, di recuperare parte dei gioielli della chiesa dei Santi Apostoli. Mettiamo la cultura al centro rendendo protagonisti i cittadini”.

“Continuare a coltivare il seme della conoscenza è per l’amministrazione comunale che mi onoro di guidare un imperativo, un credo che ispira ogni attività – evidenzia il sindaco Geremia Biancardi – Vogliamo contribuire ad offrire alla nostra comunità, e soprattutto alle nuove generazioni, gli strumenti per una crescita culturale che è presupposto essenziale di libertà da ogni schiavitù, da ogni oppressione, compresa quella raccontata da Picasso”.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 28 aprile, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nella chiesa dei Santi Apostoli e seguirà i seguenti orari: ore 10.00/13.00; 16.30/20.00