Meteo, a mezzanotte è nuova allerta. «Rischio allagamenti» L'avviso

Non c'è pace per la Campania dove scatta una nuova allerta meteo. Rischio allagamenti e nubifragi per i prossimi giorni. L'allerta , diramata dalla Protezione Civile, scatta a mezzanotte.Si tratta di un avviso di criticità idrogeologica con allerta di colore Giallo a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

Si prevedono infatti nelle prossime ore piogge ancora più consistenti e possibili rovesci temporaleschi, con l'eventualità di fenomeni come allagamenti e frane.

Si prevedono, spiega la Protezione civile, "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità", con venti forti sud-occidentali con possibili raffiche.

Difficili anche le condizioni per quanto riguarda il mare, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. L'avviso, ai Comuni e agli enti competenti, è di attivare le misure necessarie ai rischi per il territorio.

La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e durante le precipitazioni più intense. Pertanto, si raccomanda di verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e a controllare le aree fragili e i punti di crisi del territorio. In considerazione delle previsioni relative ai venti, si raccomanda di controllare le strutture soggette alle sollecitazioni degli stessi (rami, tegole, coperture in genere, cartellonistica stradale e pubblicitaria, lampioni, impalcati, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde pubblico. In riferimento alle indicazioni delle condizioni del mare, Enti con competenza in ambito marittimo e Sindaci dei Comuni costieri e delle isole, per le rispettive competenze, vorranno prestare attenzione ai mezzi in navigazione e lungo le coste e le marine esposte al moto ondoso. In previsione del previsto peggioramento, Si raccomanda di assicurare la ricezione e la presa visione dei successivi bollettini ed eventuali avvisi diramati da questo Ce.Si. Rischio idraulico e idrogeologico per gli aspetti di protezione civile: Livello di criticità: Fenomeni poco significativi prevedibili sul territorio