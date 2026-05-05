Tennis, scelta Napoli per i Campionati italiani giovanili 2026 Si giocheranno al Tennis Club Napoli dal 31 agosto al 6 settembre

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha scelto Napoli per organizzare i Campionati italiani giovanili di tennis 2026. Dal 31 agosto al 6 settembre prossimi si disputeranno al Tennis Club Napoli i Tricolori Under 13 maschili con in gara tutti i migliori talenti nazionali della categoria.

Occhi puntati su Napoli e la Campania, quindi, con il tennis ancora protagonista: in febbraio l’arrivo dei trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup in esposizione in vari circoli e luoghi iconici della Regione, in marzo l’organizzazione del torneo internazionale Challenger Atp sempre al Tennis Club Napoli presieduto da Riccardo Villari.

Chiaiese, FITP Campania: «Grande orgoglio!»

Entusiasta dell’assegnazione dei Campionati italiani giovanili, il presidente della Fitp Campania Angelo Chiaiese ha dichiarato: «Ci rende orgogliosi che la Fitp abbia scelto la nostra regione e Napoli per ospitare un evento giovanile di così alto livello. È la conferma dell’ottimo lavoro che stiamo svolgendo in regione sia per la promozione degli sport di racchetta sia per l’aspetto tecnico e organizzativo».

I Campionati italiani giovanili tornano a Napoli dopo otto anni: mancavano dall’edizione 2018 dei Tricolori Under 14 ospitati dal Tennis Club Napoli. Si giocherà da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre, con in palio gli scudetti tricolori maschili di singolare e di doppio. Le qualificazioni ai Campionati di disputeranno nei giorni dal 28 al 30 agosto.

Ingresso gratuito per tutto l’arco della manifestazione.