Infermiere del Cardarelli accoltellato nel parcheggio dell'ospedale L'uomo alla polizia ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di rapina

Un infermiere del "Cardarelli" è stato accoltellato nel parcheggio dell'ospedale napoletano. Il fatto è avvenuto quando l'uomo, al termine del suo turno di lavoro, stava riprendendo l'auto per far ritorno a casa.

Secondo quanto raccontato è stato quindi avvicinato da tre persone che gli hanno intimato di consegnare il portafogli. Al suo diniego, uno dei tre ha estratto un coltello colpendolo più volte. La direzione dell'ospedale ha auspicato che si faccia piena luce sulla vicenda.

Sull'episodio indaga la Polizia.