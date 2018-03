"E' ingiusto condannare Napoli al dissesto finanziario" I Verdi in campo

“Non entriamo nel merito della sentenza della Corte dei Conti, ma crediamo che sia ingiusto condannare Napoli al dissesto finanziario per debiti che arrivano addirittura dal 1981”.

Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali Stefano Buono e Marco Gaudini, per i quali “il Governo non può restare in silenzio di fronte a una decisione che rischia di mettere in ginocchio un’Amministrazione che sta facendo sforzi enormi per risalire la china e non può essere affossata per colpe non sue”.

“Un eventuale dissesto finanziario danneggerebbe prima di tutto i cittadini più deboli che non potrebbero avere più quell’assistenza che, al momento, seppur deficitaria e tra mille difficoltà, ricevono dal Comune di Napoli” hanno aggiunto i Verdi per i quali “così come è stato fatto per altri enti, è necessaria un’azione straordinaria del Governo e Parlamento che dovranno assumersi la responsabilità di sostenere un debito che spetta all’Amministrazione centrale evitando così un pregiudizio e un irreparabile danno alla città”.