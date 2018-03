Una strada a Nina Moscati: sorella del Santo, esempio di donna Sepe: imitate le sue virtù

di Simonetta Ieppariello

Vico Prima Quercia diventa Via Nina Moscati: la commissione toponomastica del Comune ha intitolato la strada del centro storico alla sorella del medico Santo, Giuseppe.

Nel giorno in cui si celebra la Festa della donna il sindaco Luigi de Magistris e il cardinale Crescenzio Sepe omaggiano l’universo femminile intitolando vico Quercia, nei pressi del Cinema Modernissimo, a Nina Moscati, sorella di San Giuseppe Moscati. La donna, sempre al fianco del fratello nel sostegno dei meno fortunati ha rappresentato un modello, nel tempo, da imitare di solidarietà, virtù e civiltà.

Una donna cristiana, di fede, che ha impegnato la sua vita, al fianco del fratello nelle sue opere di carità. Nina Moscati è stata una delle prime a entrare nel mondo dell'insegnamento e a dedicarsi alla catechesi.

«Nina, come tante donne sempre in prima linea nel costruire la società. Senza la donna non potremmo sopravvivere. Nina era la sorella di questo grande Santo, che ci invidiano da tutte le parti del mondo, perché San Giuseppe Moscati ormai è diventato un emblema, non solo per la chiesa, di come si può essere ottimi professionisti ma anche l'espressione di quella bontà e quella carità che è per tutti – ha spiegato il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo della città di Napoli - questa sorella, nel silenzio e nel nascondimento ha saputo dare espressione a quella femminilità, a quell'ideale materno di donare sé stessa, la sua cultura, la sua preparazione anche culturale, ma soprattutto il suo amore per gli altri, in particolare i più poveri che hanno più necessità». Un invito quello del cardinale a conoscere e imitare Nina Moscati, esempio di donna, virtù e impegno civile.

Alla cerimonia di intitolazione, allietata da un intervento musicale degli studenti dell'istituto Casanova, erano presenti anche il questore di Napoli Antonio De Iesu, l’attrice Antonella Stefanucci, che ha interpretato la figura della donna in un fiction Rai, e Vincenzo Sibilio, parroco del Gesù Nuovo.

«Non è un caso che abbiamo scelto questa giornata intitolando una strada a una grande donna cristiana, che ha fatto della fede la sua vita, ma soprattutto l’ha impegnata per la solidarietà e il bene comune. Tante le opere di carità di una grande donna - ha detto il sindaco Luigi de Magistris - un bel segnale ancora una volta del lavoro che stiamo svolgendo con la commissione toponomastica, utilizzata per omaggiare la memoria affinché ci sia sempre di più uno stimolo all’impegno civile da parte di tutti».