Irma Testa, storia di una donna dal cuore di pugile Lunedì al teatro Nest di Napoli la presentazione del libro della scrittrice Cristina Zagaria

Irma Testa, giovanissima campionessa mondiale e prima donna azzurra a qualificarsi alle Olimpiadi nella boxe, racconta la sua vita dentro e fuori dal ring. Lunedì 19 Marzo alle ore 18.30 presso la sala teatrale del Teatro Nest, in via Bernardino Martirano 17 a Napoli, ci sarà la presentazione “Cuore di pugile - La storia di Irma Testa in tre riprese” della scrittrice e giornalista Cristina Zagaria.

La prima volta che Irma entra alla Boxe Vesuviana, il maestro Zurlo la caccia dalla palestra. «Il pugilato non fa per te» le dice. Anche la seconda volta. La terza invece le dà una possibilità: «Hai una settimana, poi sali sul ring. E sei o dentro o fuori». Come mette piede sul tappeto blu, Irma combatte d'istinto, non segue nessuna regola, si sente libera, si muove come una farfalla impazzita. È in quel momento che scopre di essere un pugile. E da allora quella ragazzina con lo sguardo dolce e spaventato non ha mai smesso di combattere.

A presentare l’autrice sarà il sociologo e presidente della Cooperativa Sociale Sepofà, Roberto Malfatti, con letture a cura dei giovani attori della compagnia di teatro civile “A’ Menesta”.

L’evento fa parte della rassegna del Teatro Nest “Libri dietro le quinte”, promosso dall’associazione Gioco, immagine e parole e dalla Cooperativa Sepofà, e rientra nella rassegna delle Pari Opportunità del Comune di Napoli “Marzo Donna 2018 – Lazzare Felici”.

Cristina Zagaria è giornalista de La Repubblica, nata a Carpi, “pugliese, nel cuore, nei modi, nelle radici” ma napoletana di adozione. Autrice di numerosi saggi e romanzi.

Gioco, Immagine e Parole - L’associazione, costituita nel 1995, ha tra i propri obiettivi istituzionali quello di promuovere la crescita sociale dei più giovani, partendo dai loro bisogni primari, fornendo loro luoghi e tempi fatti di relazioni sociali, di partecipazione attiva e assunzione di responsabilità.