Giovani, bandi rivolti ai forum comunali Favorire lo sviluppo delle aree interne

“Sono particolarmente orgoglioso per aver confermato, con piena convinzione, nuove tipologie di bandi rivolti direttamente ai Forum comunali dei giovani e aver avviato un processo sperimentale per la valorizzazione delle aree interne e delle aree strategiche in collaborazione con l' università della Regione Campania”.

E’ quanto afferma Giuseppe Caruso, Presidente del Forum regionale dei Giovani che, nell'assemblea del 16 marzo, ha approvato il Piano delle Attività per il 2018 che prevede tale novità.

“L'obiettivo primario, in continuità con la strada tracciata nei mesi precedenti, è quello di avvicinare i giovani alle istituzioni. In tale ottica va anche l'innovativo regolamento di funzionamento del Forum Regionale dei Giovani - Campania che tenderà ad un reale equilibrio politico e territoriale della partecipazione.

Questo vuoto normativo, dettato dalla complessità della riorganizzazione storica della struttura, ci ha messo in una posizione tutt'altro che di comodo, dovendo, con forte senso delle istituzioni, anche sopperire negli anni alle mancanze di attori delle politiche giovanili a corrente alternata.



Sono soddisfatto per l’ottimo lavoro svolto da ciascun delegato, in particolare da chi in questi mesi ha offerto un reale contributo ed una costante partecipazione, proponendo in tempi brevi, sulla base delle linee guida approvate nella precedente assemblea, i progetti da sviluppare durante l’anno.



E’ un piano ambizioso e strutturato per venire incontro a diverse esigenze ma incardinato su temi centrali quali la legalità, l’ambiente, l'occupazione, le politiche sociali, la tematica delle aree interne, ma soprattutto un rapporto concreto sui territorio. Nei prossimi giorni il Piano delle Attività sarà pubblicato sul sito internet per favorire trasparenza e confronto sulle nostre attività." (Foto inviata dal Forum regionale dei giovani).