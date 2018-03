"Tempesta di San Giuseppe": Campania sott'acqua, è allerta Nel Golfo di Napoli stop ai collegamenti aspettando Burian Bis: mercoledì torna la neve

Allerta meteo in Campania, danni e disagi in tutta la regione. Al momento siamo sui 20-30mm di pioggia su tutta la Regione, ma nel pomeriggio/sera le piogge diventeranno torrenziali ed è alto il rischio di frane, esondazioni e straripamenti. Sarà infatti la Regione più colpita dal maltempo.

E' allerta gialla per criticità idrogeologiche in Molise e Campania, dove il tempo sta velocemente peggiorando. Intense precipitazioni colpiranno in particolare il Molise centrale, mentre in Campania per il vento forte sono stati sospesi i collegamenti veloci con Ischia e Procida. Regolari al momento le corse con i traghetti.

Nello specifico: Sono stati sospesi, per effetto del maltempo e del vento di Libeccio, tutti i collegamenti veloci con Ischia e Procida verso Napoli e viceversa. Regolari, al momento, le corse con traghetti, sia quelli diretti a Napoli che a Pozzuoli. Stop ai collegamenti veloci per il vento ed il mare mosso anche con Capri. La motonave Caremar dall'isola azzurra è riuscita a salpare alle 10.25 in direzione del capoluogo campano. È stata, invece, cancellata la partenza della nave lenta delle 11.

La “Tempesta di San Giuseppe” che si intensificherà ulteriormente durante la Festa del Papà, Lunedì 19 Marzo, e poi Martedì 20 nel giorno dell’Equinozio di Primavera. Ancora una volta senza freddo, ma con forte maltempo, venti impetuosi, mareggiate e nubifragi. Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi su MeteoWeb, è questa la principale preoccupazione per il territorio italiano: ci aspetta un lungo periodo di piogge abbondanti su gran parte del Paese.

L'aggiornamento di meteo.it: E’ l’ultima Domenica dell’Inverno Astronomico sull’Italia, prima dell’Eqinozio di Primavera che scoccherà tra poco più di 48 ore, nel pomeriggio di Martedì 20 Marzo. Ed ‘ una Domenica di maltempo con forti piogge, in modo particolare nelle Regioni centrali tirreniche. Spiccano, intorno a Roma e nel Lazio, i 52mm di pioggia caduti a Cave, i 38mm di Lariano, i 29mm di Morlupo e ancora 26mm ad Anzio, 24mm a Valentano, 23mm ad Ariccia, 22mm a Cervaro, 21mm a Formia, 20mm a Frosinone, 19mm a Roma centro, a Guidonia e a Villa San Giovanni in Tuscia, 17mm a Tivoli. Piove anche tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Campania, e tutti i fiumi sono ingrossati (nelle foto a corredo dell’articolo l’Arno stamattina a Pisa e Firenze). Anche il Tevere a Roma si appresta a raggiungere gli 8 metri all’idrometro di Ripetta.

