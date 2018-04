Bruciata dall'ex: Carla diventa modella per Silvian Heach Carla Caiazzo due anni fa venne data alle fiamme mentre era incinta all'ottavo mese

di Simonetta Ieppariello

Ritornare alla vita. Sempre e comunque. Ritornare alla vita, passo dopo passo. Una prova di forza, vita e coraggio nonostante il dolore e la violenza subite. Carla Caiazzo, la donna napoletana che due anni fa è stata data alle fiamme dal suo ex compagno, Paolo Pietropaolo, mentre era all’ottavo mese di gravidanza, mentre teneva in grembo proprio la figlia del suo ex, ha scelto di mostrarsi in pubblico e lo ha fatto con il sostegno di tre donne che hanno voluto affiancarla nella sua battaglia.



Dopo aver fondato l’associazione #ioridoancora, Carla sembra essere rinata e si mostra in pubblico grazie ad un servizio fotografico fatto da Silvian Heach. Il noto brand di moda ha realizzato circa 50 felpe in edizione limitata con la scritta #ioridoancora. I proventi della loro vendita andranno all’associazione di Carla. Il progetto è nato dall’incontro con Diana Palomba, presidente Italia di Feminin Pluriel e con il sostegno di Mena Marano, amministratore delegato di Silvian Heach e Palma Sopito, editore di 3D Magazine.

Un incontro speciale quello tra Carla e Diana da cui nascerà questo progetto sostenuto da Mena Marano e Palma Sopito. Il progetto ha l’obiettivo di sostenere l’associazione creata da Carla Caiazzo che si occupa di aiutare le donne vittime di violenza come lei. Un segno tangibile di come si debba tenere alta l’attenzione sul tema e su quanto sia difficile per queste persone riprendere la quotidianità e la vita di tutti i giorni.



«Ho scelto di mostrarmi senza dubbi e senza paure per dimostrare quanto sia dura anche per chi è sopravvissuto alla violenza - racconta Carla - È dura ricominciare, non solo per le sofferenze fisiche e dell’anima, ma anche per riprendere la quotidianità. Ricominciare o ritrovare un lavoro, crescere i figli, coltivare un nuovo amore».



Carla si è prestata, divertendosi, per uno shooting fotografico per Silvian Heach, indossando per l’occasione una delle 50 felpe #ioridoancora, in vendita in limited edition, per sostenere la sua associazione.