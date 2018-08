Morti Genova. Strazio a Torre del Greco:«Devono pagarla tutti» Migliaia di persone ai funerali dei quattro ragazzi morti nel crollo del ponte Morandi

di Simonetta Ieppariello

ORE 17.00: Mentre i familiari delle vittime entrano nella basilica di Santa Croce, qualcuno urla "devono pagare tutto". Decine di persone sono già all'esterno, nella zona transennata dalla polizia municipale.

Un silenzio irreale, rotto solo dai rintocchi delle campane. Poi, lo scroscio degli applausi che accompagnano l'ingresso in chiesa delle bare di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione, ognuna contrassegnata dal nome delle vittime. Saranno seppelliti tutti e quattro vicini i quattro amici della Città del Corallo morti nella tragedia di un ponte che crolla, in una Italia che ancora una volta si scopre fragile.



"Non devono essere considerati come dei numeri, come la vittima numero 36 o 37" ha detto Roberto Battiloro, padre di Giovanni ribadendo il carattere privato della cerimonia e la scelta di rifiutare i funerali di Stato. "Da domani quella legata alla morte di mio figlio sarà una battaglia per trovare i colpevoli della morte di Giovanni, dei suoi amici e di tutti i morti". Parole che pesano come macigni quelle di un genitore che racconta la tragedia di un ponte che crolla e nove vite che vengono interrotte, tra macerie, disperazione e polvere.

ORE 16,45: Sarà il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, a presiedere la celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Croce a Torre del Greco, dove nel pomeriggio si svolgeranno i funerali dei quattro giovani torresi morti nel crollo del Ponte Morandi a Genova.

I funerali inizieranno alle 17.30 e vedranno la partecipazione di diversi rappresentanti delle istituzioni locali: saranno in basilica il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, il presidente del Consiglio regionale della Campania Rosa D'Amelio e il vicesindaco della Città metropolitana di Napoli, Salvatore Pace.

Pochi minuti dalle 13 le salme di Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione sono tornate a casa, nella loro Torre del Greco: al casello dell’autostrada dell'A3 i feretri dei quattro amici sono stati accolti da genitori e amici. Un lunghissimo applauso e tante lacrime per un dolore che non conosce conforto. Domani quattro bare vuote ricorderanno nei funerali di Stato i loro volti, le loro storie, le loro vite spezzate in quel crollo.

È iniziato il giorno più triste, l’ultimo, quello dell’addio a Matteo, Gerry, Antonio e Giovanni, morti schiacciati sotto il ponte Morandi di Genova. Alle 13 un saluto privato accanto alla chiesa del Santissimo Crocifisso, sotto le abitazioni dei giovani nel quartiere Cappella Bianchini, il rione di origine dei ragazzi: centinaia tra parenti e compagni sono scoppiati in lacrime.