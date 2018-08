Ricorrenza terremoto, Nappi: Ischia ha bisogno di fatti Non servono solo le commemorazioni

"Per Ischia oggi è il giorno delle commemorazioni e dei proclami. Oggi non mancheranno. Come non mancheranno le promesse di interventi. Da domani calerà di nuovo il silenzio o, peggio, riprenderà il trattamento di serie B che, da un anno a questa parte, viene riservato all’isola e ai suoi terremotati. Invito ad una seria assunzione di responsabilità tutti coloro che, a livello nazionale e regionale, sono chiamati a dare risposte concrete. Sino ad oggi queste sono del tutto mancate e le aree terremotate si trovano esattamente nelle stesse condizioni di dodici mesi fa, nonostante gli sforzi generosi delle amministrazioni locali. Ischia ha bisogno di fatti, non di pacche sulle spalle". E' quanto si legge in una nota del responsabile delle Politiche per il Sud di Forza Italia Severino Nappi.