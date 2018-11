Condono Ischia, Nappi: "Basta liti sulla pelle delle persone" "Ci vuole programmazione"



“Questa stagione di cambiamenti climatici e di condizioni atmosferiche imprevedibili accompagna disastri ambientali e amministrativi che in Campania sono trentennali. Per voltare pagina è possibile una sola strada in materia di infrastrutture quanto di edilizia: la programmazione e il governo del territorio”.

Lo dichiara Severino Nappi, vice coordinatore regionale di Forza Italia e presidente di Insieme per la Campania. “Basta scagliarsi contro il condono o proporre finte sanatorie che resteranno solo sulla carta. Il nostro territorio ha bisogno di una politica che si assuma la responsabilità delle proprie azioni e metta in sicurezza i propri cittadini e metta in campo un piano organico che riordini regole assurde e rilanci l’edilizia, salvaguardando legalità e buon senso”, conclude Nappi.