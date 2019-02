La Tecfi mai coinvolta in vicende di droga: precisazione La società si difende dopo foto involucro stupefacenti

La Tecfi, società che si occupa di sistemi di fissaggio, è "assolutamente estranea" a recenti vicende di cronaca che hanno riguardato attività illecite in materia di sostanze stupefacenti. Lo sottolinea, in una nota, il legale della società, l'avvocato Marco Muscariello. La precisazione della società arriva dopo che nei giorni scorsi erano state pubblicate fotografie di stupefacenti (diffuse dalla polizia) sequestrati dalle forze dell'ordine confezionati in involucri riportanti il marchio della società Tecfi.